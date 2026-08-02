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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۴

حسینی: مدرسه‌سازی سرمایه‌گذاری برای تربیت نسل آینده است

حسینی: مدرسه‌سازی سرمایه‌گذاری برای تربیت نسل آینده است

سنندج- مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با تأکید بر نقش ماندگار خیران در توسعه عدالت آموزشی گفت: مدرسه‌سازی تنها ساختن یک بنا نیست بلکه سرمایه‌گذاری برای تربیت نسل آینده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی عصر یکشنبه در آیین تجلیل از خیران مدرسه‌ساز شهرستان بانه، با قدردانی از مشارکت خیران، مسئولان و فعالان حوزه آموزش، اظهار کرد: ارزش کار خیران تنها در ساخت مدرسه خلاصه نمی‌شود، بلکه آنان با این اقدام انسان‌دوستانه، در تربیت نسل آینده و گسترش فرهنگ ایثار و مسئولیت‌پذیری نقش‌آفرین هستند.

وی افزود: خیران با گذشت از سرمایه خود، امید را به دانش‌آموزان هدیه می‌دهند و این اقدام، یکی از ارزشمندترین سرمایه‌گذاری‌ها برای آینده کشور است.

وی اضافه کرد: باید تلاش شود خیرین جدید برای توسعه فضای آموزشی شناسایی و جذب شوند.

بانه نیازمند توسعه بیشتر فضاهای آموزشی

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به وضعیت سرانه آموزشی شهرستان بانه گفت: این شهرستان با حدود ۳۹ هزار دانش‌آموز، همچنان با کمبود فضای آموزشی روبه‌رو است و سرانه فضای آموزشی آن از میانگین استان و کشور پایین‌تر است.

حسینی افزود: میانگین فضای آموزشی در کشور حدود ۵.۵ مترمربع برای هر دانش‌آموز است، در حالی که استاندارد جهانی حدود هشت مترمربع برآورد می‌شود و رسیدن به این شاخص‌ها نیازمند مشارکت جدی دولت و خیران است.

اجرای ۳۶ پروژه آموزشی در بانه

وی از تعریف ۳۶ پروژه آموزشی در قالب نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی در شهرستان بانه خبر داد و گفت: این طرح‌ها با اعتبارات ملی و استانی در مراحل مختلف اجرا قرار دارند و روند پیشرفت آنها به صورت مستمر پیگیری می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان تصریح کرد: موضوع توسعه فضاهای آموزشی بانه به صورت ویژه در شورای آموزش و پرورش استان و با حضور استاندار دنبال خواهد شد تا پروژه‌ها با سرعت بیشتری به بهره‌برداری برسند.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده برای جبران کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان در استان ۲۰ درصد افزایش یافته که گامی مؤثر برای تأمین معلمان آینده خواهد بود.

وی همچنین از پیگیری برای جذب نیروهای حق‌التدریس و خرید خدمات آموزشی خبر داد و افزود: رفع کمبود نیروی انسانی از اولویت‌های آموزش و پرورش استان است.

قدردانی از همراهی خیران

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در پایان با قدردانی از خیران مدرسه‌ساز، مسئولان شهرستان و نمایندگان مردم، تأکید کرد: هر مدرسه‌ای که با همت خیران ساخته می‌شود، زمینه‌ساز تربیت پزشکان، معلمان، نخبگان و مدیران آینده کشور خواهد بود و این خدمت، باقیات‌الصالحاتی ماندگار برای خیران است.

کد مطلب 6906621

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