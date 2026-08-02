به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی عصر یکشنبه در آیین تجلیل از خیران مدرسهساز شهرستان بانه، با قدردانی از مشارکت خیران، مسئولان و فعالان حوزه آموزش، اظهار کرد: ارزش کار خیران تنها در ساخت مدرسه خلاصه نمیشود، بلکه آنان با این اقدام انساندوستانه، در تربیت نسل آینده و گسترش فرهنگ ایثار و مسئولیتپذیری نقشآفرین هستند.
وی افزود: خیران با گذشت از سرمایه خود، امید را به دانشآموزان هدیه میدهند و این اقدام، یکی از ارزشمندترین سرمایهگذاریها برای آینده کشور است.
وی اضافه کرد: باید تلاش شود خیرین جدید برای توسعه فضای آموزشی شناسایی و جذب شوند.
بانه نیازمند توسعه بیشتر فضاهای آموزشی
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به وضعیت سرانه آموزشی شهرستان بانه گفت: این شهرستان با حدود ۳۹ هزار دانشآموز، همچنان با کمبود فضای آموزشی روبهرو است و سرانه فضای آموزشی آن از میانگین استان و کشور پایینتر است.
حسینی افزود: میانگین فضای آموزشی در کشور حدود ۵.۵ مترمربع برای هر دانشآموز است، در حالی که استاندارد جهانی حدود هشت مترمربع برآورد میشود و رسیدن به این شاخصها نیازمند مشارکت جدی دولت و خیران است.
اجرای ۳۶ پروژه آموزشی در بانه
وی از تعریف ۳۶ پروژه آموزشی در قالب نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی در شهرستان بانه خبر داد و گفت: این طرحها با اعتبارات ملی و استانی در مراحل مختلف اجرا قرار دارند و روند پیشرفت آنها به صورت مستمر پیگیری میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان تصریح کرد: موضوع توسعه فضاهای آموزشی بانه به صورت ویژه در شورای آموزش و پرورش استان و با حضور استاندار دنبال خواهد شد تا پروژهها با سرعت بیشتری به بهرهبرداری برسند.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجامشده برای جبران کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: با پیگیریهای انجامشده، ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان در استان ۲۰ درصد افزایش یافته که گامی مؤثر برای تأمین معلمان آینده خواهد بود.
وی همچنین از پیگیری برای جذب نیروهای حقالتدریس و خرید خدمات آموزشی خبر داد و افزود: رفع کمبود نیروی انسانی از اولویتهای آموزش و پرورش استان است.
قدردانی از همراهی خیران
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در پایان با قدردانی از خیران مدرسهساز، مسئولان شهرستان و نمایندگان مردم، تأکید کرد: هر مدرسهای که با همت خیران ساخته میشود، زمینهساز تربیت پزشکان، معلمان، نخبگان و مدیران آینده کشور خواهد بود و این خدمت، باقیاتالصالحاتی ماندگار برای خیران است.
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