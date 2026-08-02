به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جمال کریمی عصر یکشنبه در جشنواره خیران مدرسهساز بانه، با قدردانی از خیران، مسئولان و دستاندرکاران حوزه آموزش، اظهار کرد: هر اقدامی که مسیر علم، دانش و تربیت را هموار کند، آثار و برکات آن تا سالها در جامعه باقی خواهد ماند و از مصادیق روشن صدقه جاریه است.
وی افزود: خیرانی که در ساخت مدارس مشارکت میکنند، در حقیقت آیندهسازان جامعه هستند؛ چرا که زمینه رشد علمی، فرهنگی و اخلاقی نسلهای آینده را فراهم میکنند.
امام جمعه بانه با بیان اینکه پیشرفت هر جامعهای در گرو گسترش علم و دانش است، تصریح کرد: هرچه سرمایهگذاری در آموزش بیشتر باشد، آسیبهای اجتماعی کاهش یافته و مسیر توسعه و تعالی جامعه هموارتر خواهد شد.
کریمی ادامه داد: توسعه مراکز آموزشی و توجه به تربیت نسل جوان، مهمترین راهکار برای ساختن آیندهای روشن و جامعهای برخوردار از امنیت، فرهنگ و پیشرفت است.
خیران برای رفع کمبود فضای آموزشی وارد میدان شوند
وی با اشاره به کمبود فضای آموزشی در برخی نقاط شهرستان بانه، از خیران و بازاریان خواست بیش از گذشته در ساخت، تجهیز و بازسازی مدارس مشارکت کنند.
امام جمعه بانه اظهار کرد: آموزش و پرورش به تنهایی قادر به رفع همه نیازهای حوزه فضاهای آموزشی نیست و همراهی خیران میتواند بخش مهمی از این کمبودها را جبران کند.
کریمی با اعلام آمادگی برای حمایت از برنامههای توسعه فضاهای آموزشی، گفت: از هر اقدامی که به ساخت، تکمیل یا بازسازی مدارس منجر شود، حمایت خواهیم کرد و برای جلب مشارکت خیران و نیکوکاران نیز از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.
وی در پایان با آرزوی سلامتی و توفیق برای خیران مدرسهساز، تأکید کرد: خدمت به علم و دانش، باقیاتالصالحاتی ماندگار است و آثار آن نسلهای آینده را نیز بهرهمند خواهد کرد.
نظر شما