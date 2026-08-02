جزییات جدیدی از حمله انتحاری مقابل پاسگاه پلیس در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس پاکستان در گفتگو با بی‌بی‌سی تایید کرد که دست کم ۱۴ نفر در یک حمله انتحاری در ایالت سوات در شمال غرب این کشور کشته شده‌اند.

بر اساس اعلام پلیس پاکستان، دست کم ۴ پلیس در میان کشته‌ شدگان هستند.

بر اثر این حمله، بیش از ۲۰ نفر هم مجروح شده‌ اند که تعداد زیادی از آنها نیازمند رسیدگی و درمان فوری هستند.

یک مقام بلندپایه این ایالت گفت: فرد مظنون سعی داشت وارد ایستگاه کبل شود و پس از آن که پلیس خواست او را بازرسی بدنی کند و مانعش شد، مواد انفجاری همراه خود را منفجر کرد.

تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.