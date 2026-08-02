به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی،پلیس پاکستان امروز یکشنبه اعلام کرد که بر اثر وقوع یک حمله انتحاری احتمالی مقابل یک پاسگاه پلیس در شمال غربی این کشور، ۵ نفر کشته و بیش از ۱۲ تن دیگر زخمی شدند.

محمد عمر، رئیس پلیس منطقه، به خبرنگاران گفت که این حادثه در شهر «کابال» واقع در دره خوش‌ منظره «سوات» در استان «خیبر پختونخواه» واقع در شمال غربی پاکستان زمانی رخ داد که گروهی از جوانان محلی مقابل پاسگاه پلیس مشغول اعتراض بودند.

رئیس پلیس منطقه در این خصوص گفت که یک سر جداشده از بدن در محل انفجار پیدا شده است که احتمالاً متعلق به عامل انتحاری است.

با این حال، پلیس در حال تحقیق برای مشخص کردن ماهیت دقیق این بمب‌گذاری است.