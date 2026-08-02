  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۰

بمب‌گذاری مقابل پاسگاه پلیس در پاکستان با بیش از ۱۷ کشته و زخمی

بمب‌گذاری مقابل پاسگاه پلیس در پاکستان با بیش از ۱۷ کشته و زخمی

در حادثه بمب‌گذاری مقابل یک پاسگاه پلیس در شمال غربی پاکستان، ۵ نفر کشته و بیش از ۱۲ تن نیز زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی،پلیس پاکستان امروز یکشنبه اعلام کرد که بر اثر وقوع یک حمله انتحاری احتمالی مقابل یک پاسگاه پلیس در شمال غربی این کشور، ۵ نفر کشته و بیش از ۱۲ تن دیگر زخمی شدند.

محمد عمر، رئیس پلیس منطقه، به خبرنگاران گفت که این حادثه در شهر «کابال» واقع در دره خوش‌ منظره «سوات» در استان «خیبر پختونخواه» واقع در شمال غربی پاکستان زمانی رخ داد که گروهی از جوانان محلی مقابل پاسگاه پلیس مشغول اعتراض بودند.

رئیس پلیس منطقه در این خصوص گفت که یک سر جداشده از بدن در محل انفجار پیدا شده است که احتمالاً متعلق به عامل انتحاری است.

با این حال، پلیس در حال تحقیق برای مشخص کردن ماهیت دقیق این بمب‌گذاری است.

کد مطلب 6906543

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها