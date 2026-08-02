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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۷

برگزاری مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین در ۵۹ نقطه استان یزد

برگزاری مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین در ۵۹ نقطه استان یزد

یزد ـ مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد از برگزاری گسترده مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین در ۵۹ نقطه مختلف استان خبر داد.

حجت‌الاسلام مجتبی صداقت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در ۵۹ نقطه مختلف و هم‌زمان با ایام اربعین برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به ابعاد معنوی و حماسی این رویداد افزود: این مراسم که در امتداد پیاده‌روی میلیونی مردم در مسیر کربلا برگزار می‌شود، تجدید عهدی با سید و سالار شهیدان خواهد بود؛ به گونه‌ای که مردم به تأسی از امام حسین (ع)، اعلام می‌دارند که هرگز زیر بار ظلم و ذلت دشمنان نخواهند رفت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد اظهار داشت: در رویداد بزرگ اربعین امسال، مردم ایران و جهان اسلام با ابراز داغداری برای امام شهید انقلاب، پرچم‌های خون‌خواهی ایشان را در مسیر مشایه برافراشتند.

وی افزود: پیاده‌روی جاماندگان نیز با پرچم‌های سرخ انتقام، پرشورتر از همیشه برگزار خواهد شد و عزاداران حسینی با پرچم‌های سرخ خون‌خواهی در این مراسم شرکت می‌کنند تا پیوندی دوباره با شور و شعور حسینی شکل بگیرد.

صداقت در تشریح جزئیات برنامه‌ها بیان کرد: برنامه‌های امسال در ۲۶ نقطه شهری و ۳۳ نقطه روستایی در کل استان اجرا می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های اختصاصی شهرستان یزد افزود: در مرکز استان شاهد برگزاری چهار مراسم و حرکت دسته‌جات عزاداری خواهیم بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی یزد گفت: در نخستین برنامه، عزاداران در ساعات اولیه روز از ساعت ۵:۳۰ صبح، پیاده‌روی جاماندگان را از پارک کوهستان و ابتدای جاده سلامت آغاز می‌کنند.

وی در ادامه افزود: سایر برنامه‌ها شامل حرکت عزاداران از میدان امام حسین (ع) به سوی مرقد مطهر شهید گمنام در صحن مسجد جامع نجف‌آباد در ساعت ۸:۳۰ صبح خواهد بود.

صداقت همچنین به برنامه‌های عصرگاهی اشاره کرد و گفت: مراسم دیگر از ساعت ۱۶ از امامزاده جعفر (ع) در خیابان انقلاب آغاز شده و عزاداران به سمت امامزاده سید جعفر محمد (ع) حرکت خواهند کرد.

وی در پایان تصریح کرد: کاروان دیگری از مشتاقان نیز از ساعت ۱۶ مسیر گلزار شهدای ابرندآباد، دروازه قرآن و بلوار جمهوری را به مقصد امامزاده سید جعفر محمد (ع) طی خواهد کرد.

صداقت خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود ۵۲۰ موکب خدمت‌رسان، طبق سنوات گذشته در تمامی مسیرهای پیاده‌روی شهرستان یزد از مردم میزبانی کنند.

کد مطلب 6906645

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