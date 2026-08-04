  1. استانها
  2. یزد
۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۷

آغاز مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین در یزد

آغاز مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین در یزد

یزد - مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین در یزد «حسینیه ایران»، همراه با پرچم‌های سرخ و برافراشته خون‌خواهی آغاز شد.

دریافت 4 MB
کد مطلب 6907953

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها