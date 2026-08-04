https://mehrnews.com/x3cK7F ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۷ کد مطلب 6907953 استانها یزد استانها یزد ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۷ آغاز مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین در یزد یزد - مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین در یزد «حسینیه ایران»، همراه با پرچمهای سرخ و برافراشته خونخواهی آغاز شد. دریافت 4 MB کد مطلب 6907953 کپی شد مطالب مرتبط شوق خدمت در مسیر اربعین؛ بسیج یزد برای تسهیل سفر زائران در موج بازگشت طنین «لبیک یا حسین» جاماندگان اربعین حسینی در بهاباد شکوه خدمت در دروازههای عتبات؛ سومار یار تازهنفس خسروی و مهران شد همنوایی بهابادیها با زائران کربلا نبض تپنده اربعین در مرزهای خوزستان؛ حماسه عشق در آستانه شکوه حسینی محدودیتهای ترافیکی روز اربعین در شهر یزد ممنوعیت تردد کامیون در محور یزد-تفت در روز اربعین برگزاری مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین در ۵۹ نقطه استان یزد برچسبها حسینیه ایران یزد راهپیمایی جاماندگان مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی پیاده روی جاماندگان اربعین اربعین 1405 ایران جانفدا در مسیر اباعبدالله
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