شوق خدمت در مسیر اربعین؛ بسیج یزد برای تسهیل سفر زائران در موج بازگشت

خبرگزاری مهر - گروه استانها: کمکم زائران با برداشتن گامهای پایانی در مسیر پیادهروی اربعین، جلوهای از عظیمترین تجلی ارادت و پیوند قلبی میان ملتهای ایران و عراق را به نمایش میگذارند.
در روزهایی که شور و شعور حسینی به اوج خود رسیده، خادمی زوار اباعبدالله(ع) نه یک وظیفه، که افتخاری است که مردمان دو کشور با آغوش باز از آن استقبال کردهاند.
به مرور عاشقان حسینی در مسیر بازگشت از کربلای معلی به سمت مرزهای جمهوری اسلامی ایران حرکت میکنند، به همین خاطر هماهنگیهای ستادی و همافزایی دستگاههای اجرایی برای ارائه خدمات رفاهی، حملونقل و تأمین امنیت جادهای وارد فاز عملیاتی تازهای شده است.
در این میان، استان یزد با بهرهگیری از توان خیرین، موکبداران یزدی، فعالین فرهنگی و جهادی، نهادهای دولتی و شهرداریها، کوشیده است تا خاطرهای ماندگار از خدمترسانی صادقانه را در ذهن زوار باقی بگذارد.
بر اساس آمارهای رسمی، بیش از ۷۰ هزار نفر از اقشار مختلف مردم استان یزد، نام خود را در سامانه سماح ثبت کردهاند تا در این حماسه باشکوه سهیم باشند؛ آماری که گویای عمق تعلق خاطر مردم دارالعباده به خاندان عصمت و طهارت است.
ستاد اربعین استان یزد آماده پاسخگویی به مطالبات مطالبات و رفع نیازهای زائران اربعین
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد و جانشین ستاد اربعین استان یزد، در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح اقدامات انجام شده اظهار داشت: با هدف پشتیبانی و ارائه خدمات کیفی به زائران، قرارگاههای خدمترسانی ستاد اربعین استان یزد با همت خادمان در شهرداری یزد و همکاری ادارهکل اوقاف و امور خیریه در امامزاده سیدجعفر(ع) و شهر شباب ایلام مستقر شدهاند.
اسماعیل دهستانی با اشاره به تغییر رویکرد عملیاتی امسال افزود: برای نخستین بار، ستاد اربعین استان یزد، مرز مهران را بهعنوان مرز رسمی و اصلی تردد زائران استان تعیین کرد.
وی ادامه داد: خوشبختانه با تدابیر اندیشیده شده، موکبهای استان یزد هم در منطقه شباب و هم در گذرگاه مرزی مهران، حضوری فعال داشته و توانستهاند خدمات لازم را به زائران ارائه دهند.
دهستانی خاطرنشان کرد: وظیفه خود میدانیم که مطالبات و نیازهای زائران عزیز و مردم استان را شناسایی و با رویکردی مطلوب پاسخ دهیم که در این مسیر، شهرداری یزد نقش ویژهای را ایفا کرده است.
رصد میدانی وضعیت خدمترسانی در مرز؛ تلاش جهادی برای تکریم زوار
دبیر ستاد اربعین استان یزد نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور خود در مرز و بازدید از موکبهای مستقر در شهر شباب و فعالیت شبانهروزی خادمان گفت: توفیق حاصل شد تا در موکبهای شهر شباب از نزدیک شاهد تلاشهای خالصانه خادمان باشیم.
سعید رستگاری ادامه داد: کمیتههای خدمات شهری شهرداری یزد با تمام توان در اینجا حضور دارند و در کنار دوستان موکبالرضا(ع)، بخش بزرگی از بار اسکان و طبخ غذای زائران را بر دوش میکشند.
وی افزود: نیروهای خدمات شهری شهرداری یزد با بسیج تمامی امکانات و تجهیزات خود، در حال فعالیت هستند تا زائران اباعبدالله الحسین(ع) در مسیر بازگشت کمترین دغدغهای نداشته باشند و با آرامش کامل راهی وطن شوند.
مدیریت هوشمند بازگشت زائران؛ راهبردهای نوین راهداری یزد
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان یزد، در گفتوگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه مدیریت موج بازگشت زائران در اولویت قرار دارد، بیان داشت: تیمهای تخصصی این ادارهکل با استقرار دائمی در پایانههای مسافربری و نظارت مستقیم بر اعزام ناوگان، تلاش دارند تا ضمن کنترل دقیق قیمت بلیتها، تعادل عرضه و تقاضا را برای جلوگیری از هرگونه معطلی حفظ کنند.
محمد رستگاری با بیان اینکه اکیپهای راهنمایی و پاسخگویی در مرزهای مهران، چذابه و شلمچه بهصورت ۲۴ ساعته فعال هستند، تشریح کرد: زنجیرهای از خدماترسانی هوشمند برای انتقال زوار شکل گرفته است. در بازه زمانی اخیر، تنها در یک عملیات هماهنگ، بیش از هزار زائر یزدی با ۳۰ سرویس اتوبوس از مرزهای اربعینی به استان منتقل شدهاند.
وی افزود: همچنین با توجه به اینکه به مرور موج بازگشت زائران اربعین آغاز میشود با تاکید بر ارتقای ایمنی سفر، ۳۴ دستگاه ناوگان مسافری جدید نیز به مرز مهران گسیل شده تا روند انتقال زائران با حداکثر ظرفیت و حداقل زمان انتظار محقق شود.
حماسه اربعین ۱۴۰۵ در حالی به روزهای پایانی خود نزدیک میشود که استان یزد با مدیریت هماهنگ میان ستاد اربعین، شهرداری و راهداری، توانست الگوی موفقی از خدمترسانی میدانی را به اجرا بگذارد. از ثبتنام بیش از ۷۰ هزار زائر تا استقرار و ساماندهی ۵۷ موکب استان در مسیر پیادهروی اربعین و مدیریت ناوگان حملونقل در مرزها، همگی نشان از یک عزم استانی برای تکریم زوار دارد.
ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان یزد با اجرای طرحهای ترافیکی و نظارتی، مسئولیت خطیر بازگرداندن زائران را بر عهده گرفته است. با توجه به تراکم بالای تردد، این ادارهکل عملیاتی پیشدستانه را در پایانههای مرزی و مبادی ورودی استان طراحی کرده است.
اکنون تمرکز اصلی بر مدیریت موج بازگشت و ایمنی کامل زائران در مسیرهای مواصلاتی است تا خاطره این سفر معنوی و پیادهروی اربعین، با رسیدن به سلامت تمامی زائران به مقصد، به شکلی شایسته در تاریخ معنوی استان یزد ثبت شود.
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