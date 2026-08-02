به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی وضعیت بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد عصر یکشنبه با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، رئیس بیمارستان، مدیر داخلی و جمعی از مدیران حوزه ریاست، روابط عمومی و آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه برگزار و مهم‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای، درمانی و مدیریتی این مرکز درمانی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در این نشست با اشاره به ضرورت ارتقای زیرساخت‌های بیمارستانی، اظهار داشت: یکی از برنامه‌های مهم در بیمارستان شهدای عشایر، راه‌اندازی بخش ترمیمی به‌صورت VIP است که می‌تواند علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات درمانی، نقش مؤثری در افزایش درآمدهای اختصاصی بیمارستان داشته باشد.

جلال الدین امیری با تأکید بر اختصاص ۲۰ درصد تخت‌های این بخش به خدمات VIP افزود: توسعه خدمات ویژه درمانی در کنار حفظ کیفیت ارائه خدمات عمومی، از برنامه‌های مهم دانشگاه برای تقویت توان مالی مراکز درمانی و ارتقای رضایتمندی بیماران است.

مدیران برای ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات پای کار باشند

وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در جلسه اخیر هیئت‌رئیسه دانشگاه درباره ایمن‌سازی انبارهای دارویی، تصریح کرد: اکنون زمان آن رسیده است که مدیران با حضور میدانی و اقدام عملی، نقش خود را در اجرای برنامه‌های تحول‌آفرین ایفا کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان ادامه داد: در بیمارستان شهدای عشایر ظرفیت‌های مناسبی برای ارتقای خدمات وجود دارد و می‌توان با ساماندهی انبار دارویی، توسعه بخش VIP و ایجاد تحول در درمانگاه تخصصی، خدمات مطلوب‌تری به مردم ارائه کرد.

ویزیت ماهانه هفت هزار بیمار در درمانگاه تخصصی

در ادامه این نشست، رئیس بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد با ارائه گزارشی از وضعیت این مرکز درمانی گفت: تمامی بخش‌های بیمارستان فعال هستند و خدمات درمانی بدون وقفه به بیماران ارائه می‌شود.

درمانگاه تخصصی بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد از مراکز پرمراجعه استان محسوب می‌شود

رامین خسروی اظهار داشت: درمانگاه تخصصی بیمارستان نیز از مراکز پرمراجعه استان محسوب می‌شود و به‌طور متوسط ماهانه حدود هفت هزار نفر در این مرکز ویزیت می‌شوند که نشان‌دهنده نقش مهم بیمارستان شهدای عشایر در ارائه خدمات تخصصی به شهروندان است.

وی افزود: کادر درمان، پزشکان و کارکنان بیمارستان با تمام توان در حال ارائه خدمات هستند و تلاش می‌شود کیفیت خدمات درمانی به‌صورت مستمر ارتقا یابد.

بررسی راهکارهای افزایش درآمد و مدیریت هزینه‌ها

در بخش دیگری از این نشست، موضوعات مختلف مدیریتی، مالی و زیرساختی بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت و درباره راهکارهای افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت خدمات تصمیم‌گیری شد.

حاضران در این جلسه ایجاد فضای جدید برای استقرار و ایمن‌سازی انبار دارویی، ارتقای استانداردهای نگهداری دارو، تقویت سامانه‌های اطفای حریق، بررسی وضعیت اورژانس بیمارستان، پرداخت ۶۰ درصد کارانه پزشکان متخصص فعال در درمانگاه و همچنین اجرای راهکارهای مدیریت هزینه‌ها و افزایش درآمدهای اختصاصی بیمارستان را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

تأکید بر توسعه زیرساخت‌های درمانی

در پایان این نشست، بر تسریع در اجرای مصوبات، ارتقای ایمنی فضاهای بیمارستانی، توسعه خدمات تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای افزایش کیفیت خدمات درمانی و رضایتمندی بیماران تأکید شد و مقرر شد اقدامات لازم برای اجرای برنامه‌های مصوب در کوتاه‌ترین زمان ممکن در دستور کار قرار گیرد.