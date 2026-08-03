 ۹ مرکز انتقال خون اصفهان در روز اربعین فعال است

کیان دهراب‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی و با هدف تأمین صد درصدی نیاز مراکز درمانی و بیماران به فرآورده‌های خونی، مراکز انتقال خون استان اصفهان در روز سه‌شنبه ۱۳ مردادماه فعال خواهند بود.

وی افزود: با توجه به نیاز مستمر بیمارستان‌ها به خون و فرآورده‌های خونی، از اهداکنندگان استان، بدون توجه به گروه خونی، دعوت می‌شود با حضور در مراکز فعال خونگیری، انتقال خون را در خدمت‌رسانی به بیماران یاری کنند.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، مرکز خونگیری خواجو در شهر اصفهان روز اربعین از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰ پذیرای اهداکنندگان خواهد بود.

دهراب‌پور گفت: همچنین مراکز انتقال خون کاشان، نجف‌آباد، شهرضا، خوانسار و گلپایگان از ساعت ۸ صبح تا ۱۲:۳۰ فعال هستند.

وی اضافه کرد: مراکز خمینی‌شهر و زرین‌شهر نیز از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر و مرکز قهدریجان فلاورجان از ساعت ۸ صبح تا ۱۱:۳۰ آماده ارائه خدمات به مردم و اهداکنندگان خون خواهند بود.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با تأکید بر اهمیت اهدای خون در روزهای تعطیل و مناسبت‌های مذهبی تصریح کرد: تأمین ذخایر خونی، اقدامی مستمر و حیاتی برای پاسخگویی به نیاز بیماران، مصدومان حوادث، بیماران خاص و افرادی است که ادامه روند درمان آنها به دریافت خون وابسته است.

وی خاطرنشان کرد: مشارکت مردم نوع‌دوست استان اصفهان در اهدای خون، نقش مؤثری در پایداری ذخایر خونی و تداوم خدمات‌رسانی مراکز درمانی دارد و انتظار می‌رود هم‌استانی‌ها همچون گذشته در این امر خداپسندانه مشارکت کنند.