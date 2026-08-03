به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیامک نصریمقدم صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی و هم اندیشی با هدف مدیریت ترافیک و تعیین جانمایی مواکب برای برگزاری باشکوه راهپیمایی «دلدادگان حسینی» در روز اربعین سرور و سالار شهیدان، گفت: با توجه به پیشبینی حضور پرشور مردم در راهپیمایی دلدادگان حسینی در محدوده باغ رضوان، هماهنگیهای لازم برای خدماترسانی هر چه بهتر صورت گرفته است.
وی با اشاره به ضرورت مدیریت تردد خودروها در این روز افزود: به منظور برپایی مواکب خدماترسان و تسهیل تردد زائران، از ظهر روز سهشنبه ۱۳ مرداد تا عصر همان روز، محدودیتهای ترافیکی ویژهای با همکاری پلیس راهور ارومیه در محدوده باغ رضوان اعمال خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری ارومیه با تاکیذ بر ضرورت همکاری شهروندان با عوامل اجرایی و پلیس راهور، اظهار کرد: رعایت محدودیت های ترافیکی و استفاده از مسیرهای جایگزین، نقش مهمی در روانسازی تردد، حفظ نظم و ارائه خدمات مناسب به شرکتکنندگان در این مراسم خواهد داشت.
در این جلسه همچنین بر هماهنگی میان دستگاه های اجرایی و خدماترسان برای استقرار مناسب مواکب، مدیریت ترافیک و فراهم کردن شرایط لازم برای برگزاری هرچه منظمتر راهپیمایی «دلدادگان حسینی» تاکید شد تا خدمات مورد نیاز زائران و شهروندان در طول برگزاری این مراسم به نحو مطلوب ارائه شود.
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