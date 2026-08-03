به گزارش خبرنگار مهر، محمد شفیعی‌زاده صبح امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: وقوع حریق در شمال خوزستان شب گذشته با بررسی و پایش تصاویر ماهواره‌ای شناسایی شد و محدوده آتش‌سوزی در دورترین نقطه شمال استان، در مرز شهرستان‌های دزفول و الیگودرز در منطقه آرپناهی رصد شده است.

وی با اشاره به صعب‌العبور بودن منطقه افزود: دسترسی به محل وقوع آتش‌سوزی مستلزم ۱۲ ساعت رانندگی و بیش از ۱۲ تا ۱۸ ساعت پیاده‌روی است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دزفول گفت: نخستین تیم عملیاتی شب گذشته به صورت زمینی به منطقه اعزام شد و دو تیم عملیاتی دیگر نیز عصر امروز پس از انجام هماهنگی‌های لازم با بالگرد به محل حادثه انتقال یافتند.

شفیعی‌زاده تصریح کرد: نیروهای عملیاتی از شب گذشته عملیات مهار آتش را آغاز کردند و با افزوده شدن تیم‌های جدید، روند مقابله با حریق سرعت بیشتری گرفته است.

وی افزود: هم‌اکنون سه تیم عملیاتی به همراه جوامع محلی در منطقه حضور دارند و هماهنگی برای اعزام نیروهای تازه‌نفس در صبح فردا نیز انجام شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دزفول توضیح داد: از نظر تأمین تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز برای ادامه عملیات، مشکلی وجود ندارد و امکانات لازم در اختیار تیم‌های حاضر قرار گرفته است.

شفیعی‌زاده در پایان گفت: فرمانده یگان حفاظت خوزستان نیز به صورت میدانی در منطقه مستقر است و مدیریت عملیات را بر عهده دارد تا با بهره‌گیری از نیروهای زبده یگان حفاظت، آتش در سریع‌ترین زمان ممکن به طور کامل مهار شود.