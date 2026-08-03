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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۶

۳ تیم عملیاتی در آرپناهی دزفول مشغول مهار آتش‌اند

۳ تیم عملیاتی در آرپناهی دزفول مشغول مهار آتش‌اند

دزفول - رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دزفول گفت: سه تیم عملیاتی همراه با جوامع محلی در منطقه آرپناهی در حال مهار آتش‌سوزی گسترده شمال خوزستان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شفیعی‌زاده صبح امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: وقوع حریق در شمال خوزستان شب گذشته با بررسی و پایش تصاویر ماهواره‌ای شناسایی شد و محدوده آتش‌سوزی در دورترین نقطه شمال استان، در مرز شهرستان‌های دزفول و الیگودرز در منطقه آرپناهی رصد شده است.

وی با اشاره به صعب‌العبور بودن منطقه افزود: دسترسی به محل وقوع آتش‌سوزی مستلزم ۱۲ ساعت رانندگی و بیش از ۱۲ تا ۱۸ ساعت پیاده‌روی است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دزفول گفت: نخستین تیم عملیاتی شب گذشته به صورت زمینی به منطقه اعزام شد و دو تیم عملیاتی دیگر نیز عصر امروز پس از انجام هماهنگی‌های لازم با بالگرد به محل حادثه انتقال یافتند.

شفیعی‌زاده تصریح کرد: نیروهای عملیاتی از شب گذشته عملیات مهار آتش را آغاز کردند و با افزوده شدن تیم‌های جدید، روند مقابله با حریق سرعت بیشتری گرفته است.

وی افزود: هم‌اکنون سه تیم عملیاتی به همراه جوامع محلی در منطقه حضور دارند و هماهنگی برای اعزام نیروهای تازه‌نفس در صبح فردا نیز انجام شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دزفول توضیح داد: از نظر تأمین تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز برای ادامه عملیات، مشکلی وجود ندارد و امکانات لازم در اختیار تیم‌های حاضر قرار گرفته است.

شفیعی‌زاده در پایان گفت: فرمانده یگان حفاظت خوزستان نیز به صورت میدانی در منطقه مستقر است و مدیریت عملیات را بر عهده دارد تا با بهره‌گیری از نیروهای زبده یگان حفاظت، آتش در سریع‌ترین زمان ممکن به طور کامل مهار شود.

کد مطلب 6906991

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