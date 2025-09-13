به گزارش خبرنگار مهر، در پی وقوع دو آتشسوزی همزمان در جنگلهای متراکم زاگرس شهرستان دزفول، رئیس اداره منابع طبیعی این شهرستان از اعزام فوری نیروهای یگان حفاظت به مناطق حادثهدیده خبر داد. این آتشسوزیها در محدوده صعبالعبور بین مناطق دورک و دارخلک و همچنین ارتفاعات سالنکوه رخ داد.
علی شفیعیزاده اعلام کرد که سه تیم مجهز از نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی بلافاصله به محل اعزام شدند و عملیات اطفای حریق با مشارکت فعال مردم محلی و دوستداران طبیعت آغاز شد.
وی با اشاره به دشواریهای موجود در مسیرهای دسترسی و پوشش گیاهی متراکم منطقه، افزود: فرایند مهار آتش در چند مرحله انجام شد؛ در منطقه دورک بیش از ۱۹ ساعت و در سالنکوه بیش از ۱۰ ساعت عملیات ادامه داشت.
شفیعیزاده همچنین بیان کرد که آتشسوزیها عمدتاً سطحی بوده و آسیب جدی به تاج پوشش جنگل وارد نشده است.
در همین حال، شب گذشته نیز آتشسوزیهایی در مراتع منطقه بیر سردشت و بادامزارهای منطقه پیربانگگو از توابع بخش شهیون دزفول رخ داد که با همکاری بخشداری شهیون، نیروهای بسیج و مردم محلی در زمان طلایی مهار شد.
این رخدادها بار دیگر اهمیت مشارکت مردمی و آمادگی نیروهای حفاظت منابع طبیعی را در مقابله با بحرانهای زیستمحیطی نشان داد.
نظر شما