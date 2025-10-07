به گزارش خبرنگار مهر، محمد شفیعیزاده پیش از ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: آتشسوزی در منطقه صعبالعبور کوه هفتتنان از دو روز پیش آغاز شد و با تلاش مستمر نیروهای یگان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، بخشداری سردشت و مشارکت نیروهای مردمی در چندین مرحله مهار شد.
وی افزود: نیروهای امدادی تا پاسی از شب گذشته برای مهار شعلهها و جلوگیری از گسترش آتش در ارتفاعات فعالیت داشتند و پس از ایمنسازی کامل محدوده، حریق به طور کامل مهار شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دزفول با اشاره به شرایط دشوار منطقه گفت: عملیات اطفای حریق در قالب شیفتهای ۱۲ ساعته انجام شد و هماکنون نیروهای گشت و مراقبت در محل مستقر هستند تا در صورت بروز آتش مجدد، اقدامات فوری انجام شود.
شفیعیزاده ادامه داد: به دلیل سختگذر بودن مسیر، برآورد دقیق میزان خسارت هنوز انجام نشده اما بخش زیادی از منطقه ایمنسازی شده است.
وی درباره علت حادثه نیز گفت: بررسیها برای مشخص شدن علت دقیق آغاز شده و احتمال عامل انسانی در بروز آتشسوزی وجود دارد اما هنوز عمدی یا غیرعمدی بودن آن تأیید نشده است.
به گزارش مهر، منطقه کوهستانی و جنگلی هفتتنان در بخش سردشت دزفول واقع شده و با ارتفاعی بیش از یکهزار و ۸۰۰ متر از سطح دریا، یکی از اکوسیستمهای ارزشمند زاگرس میانی به شمار میرود. این منطقه زیستگاه گونههایی همچون کل و بز ایرانی، خرس قهوهای، پلنگ ایرانی و رویشگاه درختان بلوط، بادام کوهی، کلخنگ و بنه است.
