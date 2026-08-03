خدمت به زائران اربعین در دمای بیش از ۵۰ درجه

به گزارش خبرگزاری مهر، موکب مردمی سازمان رفاه شهرداری تهران بخش تغذیه این موکب روزانه با توزیع حدود ۲۰ هزار پرس غذا در وعدههای ناهار و شام، پذیرای قدوم زائران است. همچنین با توجه به گرمای شدید هوا و دمای بیش از ۵۰ درجه، آب خنک، شربت و هندوانه نیز به طور مستمر میان زائران توزیع میشود.
خدمات این موکب تنها به پذیرایی محدود نیست. استقرار تیمهای خدمترسان برای جابهجایی سالمندان و افراد کمتوان با استفاده از ویلچر و همچنین راهاندازی موکب مادر و کودک با امکاناتی نظیر فضای مناسب برای شیردهی مادران به نوزادان، تعویض پوشک و استراحت مادران نیز بخشی از خدمات پیشبینی شده برای رفاه زائران است.
در بخش فرهنگی نیز همزمان با ایام اربعین، پنج هزار پرچم خونخواهی رهبر شهید انقلاب در میان زائران حاضر در مرز زرباطیه توزیع شده است. این در حالی است که اقامه نماز جماعت و پخش نماهنگهای حسینی حال و هوای خاصی به زائران اربعین داده است.
با افزایش حجم تردد زائران در ساعات پایانی شب، فعالیت نیروهای جهادی موکب نیز متناسب با شرایط میدانی افزایش یافته است. بر همین اساس، جهادگران در قالب سه شیفت کاری، بدون وقفه در حال ارائه خدمات هستند تا روند خدمترسانی در تمام ساعات شبانهروز ادامه داشته باشد.
موکب مردمی سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران در قرارگاه مرزی زرباطیه با استقرار نیروهای تخصصی و تأمین تجهیزات مورد نیاز، تلاش کرده است خدمات ویژهای برای سالمندان، افراد دارای محدودیت جسمی و خانوادههای دارای کودک فراهم کند تا زائران با سهولت بیشتری مسیر زیارت را طی کنند.
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