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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۷

تصادف اتوبوس و پژو در دهلران ۳ کشته برجای گذاشت

تصادف اتوبوس و پژو در دهلران ۳ کشته برجای گذاشت

ایلام - رئیس اورژانس ایلام گفت: برخورد اتوبوس با خودروی پژو ۴۰۵ در محور دشت‌عباس–دهلران سه کشته و یک مصدوم برجای گذاشت.

مهدی شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۷:۱۵ صبح امروز، در پی اعلام برخورد یک دستگاه اتوبوس با یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵، مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ بلافاصله چهار تیم عملیاتی اورژانس را به محل حادثه اعزام کرد.

وی افزود: متأسفانه در این حادثه علی‌رغم تلاش کارشناسان فوریت‌های پزشکی، سه نفر از سرنشینان خودروی پژو ۴۰۵ شامل دو خانم ۲۲ و ۴۲ ساله و یک مرد ۵۰ ساله که از زائران اربعین و اهل شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختیاری بودند، به علت شدت جراحات جان خود را از دست دادند.

وی ادامه داد: در این سانحه همچنین یک پسر ۱۲ ساله به‌شدت مصدوم شد که پس از پایدارسازی شرایط اولیه، در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای ادامه درمان با وضعیت وخیم به مرکز درمانی منتقل گردید.

مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام با اشاره به آمادگی کامل نیروهای عملیاتی اورژانس در ایام اربعین، نسبت به افزایش حوادث ترافیکی در پی تشدید موج بازگشت زائران هشدار داد.

کد مطلب 6906893

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