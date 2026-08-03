نبض تپنده اربعین در مرزهای خوزستان؛ حماسه عشق در آستانه شکوه حسینی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - محراب علوی: دشت‌های تفتیده خوزستان این روزها شاهد حضور پرشور زائرانی است که از جای جای ایران اسلامی خود را به این مرزهای گرم و سوزان رسانده‌اند. گویی نسیم اربعین امسال زودتر از موعد وزیدن گرفته است تا عطش دیدار محبوب را در قلب‌های مشتاق شعله‌ور سازد. گرمای هوا هرگز مانعی برای حرکت این دریای خروشان نبوده است چرا که شور حسینی در رگ‌های این زائران جاری است و هر قدمی که بر زمین می‌نهند نشانی از وفاداری به آرمان‌های والای سالار شهیدان دارد.

در این پهنه گسترده هر شهر و روستای خوزستان رنگ و بوی کربلا گرفته است. مواکب حسینی با آغوش باز پذیرای زائرانی هستند که خستگی راه را به جان خریده‌اند تا خود را به میعادگاه عاشقان برسانند.

اینجا خوزستان است؛ سرزمین غیرت و میهمان‌نوازی که در ایام اربعین بیش از هر زمان دیگری تجلی‌گاه عشق و ارادت به خاندان عصمت و طهارت شده است. تمامی نهادها با تمام توان در حال خدمت‌رسانی هستند تا این حماسه باشکوه با آرامش کامل رقم بخورد.

این حضور حماسی نمایشی از وحدت میان مسلمانان جهان است. خوزستان به عنوان دروازه اصلی ورود به عتبات عالیات نقشی تعیین‌کننده در مدیریت این رویداد عظیم ایفا می‌کند. تلاش‌های شبانه‌روزی خادمان در حوزه‌های حمل و نقل و بهداشت و فرهنگ موجب شده است تا زائران با خیالی آسوده مسیر خود را به سوی کربلای معلی طی کنند. گویی تمامی این سرزمین بسیج شده است تا باری از دوش زائران بردارد و لبخند رضایت را بر لبان آنان بنشاند.

ترافیک زائران و شکوه حضور در مرزها

یزدان خسروی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص روند تردد زائران بیان کرد: در بازه زمانی بیست و پنجم تیر تا یازدهم مرداد ماه شاهد تردد عظیم زائران اربعین در مرزهای استان بوده‌ایم. این بازه زمانی که مصادف با یکم تا هجدهم ماه صفر است آمار قابل توجهی از تردد را به ثبت رسانده است. بر اساس آمارهای دقیق یک میلیون و ۸۲۸ هزار و ۲۶۲ زائر از مرزهای شلمچه و چذابه تردد داشته‌اند.

وی ادامه داد: این حجم از تردد نشان‌دهنده علاقه بی‌پایان مردم به زیارت است. از مجموع تردد ثبت شده یک میلیون و ۳۸۷ هزار و ۹۹۷ تردد مربوط به مرز شلمچه بوده است. همچنین در مرز چذابه شاهد ثبت ۳۴۰ هزار و ۲۶۵ تردد هستیم. تمامی این اعداد نشانگر مدیریت موفق در جریان ورود و خروج مسافران است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان اضافه کرد: در بخش ورودی مرزها مجموع ۶۹۷ هزار و ۳۴۰ تردد به ثبت رسیده است. از این تعداد ۶۵۸ هزار و ۷۷۲ زائر ایرانی و ۳۸ هزار و ۵۳۲ زائر خارجی بوده‌اند. همچنین یک میلیون و ۳۰ هزار و ۹۵۸ زائر از مرزهای خوزستان راهی عتبات عالیات شده‌اند که ۹۰۲ هزار و ۵۹۶ زائر ایرانی و ۱۲۸ هزار و ۳۶۲ زائر خارجی را شامل می‌شوند.

خسروی با اشاره به جزئیات مرز چذابه عنوان کرد: در این مرز ۳۴۰ هزار و ۳۶۵ تردد ثبت شده است. در این بازه زمانی ۱۲۸ هزار و ۳۳ زائر ایرانی وارد کشور شدند. همچنین هشت هزار و ۶۹۹ زائر خارجی نیز از این مرز وارد شده‌اند. آمار خروجی نیز شامل ۱۸۷ هزار و پنج زائر ایرانی و ۱۶ هزار و ۵۲۸ مسافر خارجی است.

وی در خصوص آمار شلمچه گفت: یک میلیون و ۳۸۷ هزار و ۹۹۷ مورد تردد در این مرز به ثبت رسیده است. زائران ایرانی ۵۳۰ هزار و ۷۳۹ تردد ورودی و ۷۱۵ هزار و ۵۹۱ مورد خروج را تجربه کرده‌اند. همچنین ۲۹ هزار و ۸۳۳ مسافر خارجی از مرز شلمچه وارد کشور شده‌اند و ۱۱۱ هزار و ۸۳۴ نفر اتباع نیز از این مرز راهی عتبات عالیات شدند.

تپش قلب نظام سلامت برای خادمان زائران

خدمت‌رسانی در حوزه بهداشت و درمان یکی از ارکان اصلی در میزبانی از زائران محسوب می‌شود. در این راستا دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تدابیر گسترده‌ای اندیشیده است.

حسین حیدری کایدان معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در حاشیه بازدید از یادمان ثامن‌الائمه شهرستان حمیدیه اظهار کرد: فرآیند تأمین دارو و ملزومات پزشکی مورد نیاز درمانگاه ثامن‌الائمه از ساعات ابتدایی روز آغاز شده است. با هماهنگی معاونت غذا و دارو اقلام ضروری درمانی در اختیار تیم‌های مستقر در این مرکز قرار گرفت.

وی افزود: پس از ابلاغ دستور رئیس دانشگاه برای تأمین نیازهای دارویی درمانگاه ثامن‌الائمه شهرستان حمیدیه اقدامات لازم صورت پذیرفت. داروهای مورد نیاز در همان ساعات اولیه صبح تأمین شد. ملزومات مصرفی و داروهای تزریقی و داروهای ضروری برای اقدامات اورژانسی تهیه شد و در اختیار معاونت درمان و پزشکان مستقر در درمانگاه بهداری جنوب قرار گرفت.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز عنوان کرد: در جریان حضور هیئت رئیسه و مدیران دانشگاهی در این یادمان وضعیت بیماران و روند ارائه خدمات درمانی نیز مورد بررسی قرار گرفت. مراجعه‌کنندگان پس از ارزیابی اولیه برای دریافت خدمات لازم به درمانگاه هدایت شدند. با توجه به نوع مراجعات زائران داروهای ضروری از جمله داروهای گوارشی و مسکن از جمله آپوتل تأمین شد.

حیدری کایدان تصریح کرد: برای پشتیبانی بیشتر از درمانگاه ثامن‌الائمه داروخانه پشتیبان در شهرستان حمیدیه نیز در آماده‌باش قرار گرفته است. تعداد مناسبی سرم و داروی مورد نیاز برای پشتیبانی از این مرکز در نظر گرفته شده است. این مجموعه به عنوان پشتوانه دارویی درمانگاه در صورت نیاز نسبت به تأمین اقلام مورد نیاز اقدام خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: مجموع اقلام دارویی و ملزومات پیش‌بینی شده برای این فرآیند نزدیک به دو هزار قلم است. از این تعداد حدود یک هزار قلم داروی اورژانسی برای پاسخگویی به نیازهای درمانی فوری تأمین شده است. علاوه بر این خدمات در پایانه مرزی چذابه نیز ادامه دارد. درمانگاه شهید هاشمی در پایانه مرزی چذابه به صورت رایگان و شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی به زائران است و داروهای مورد نیاز در درمانگاه و داروخانه مستقر در این مرکز نیز به طور کامل تأمین شده است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اظهار کرد: داروسازان و تکنسین‌های دارویی مستقر در پایانه مرزی چذابه به صورت شبانه‌روزی در حال ارائه خدمت هستند. این خدمات تا چند روز پس از اربعین نیز با هدف استمرار پشتیبانی دارویی و تأمین نیازهای سلامت زائران ادامه خواهد داشت. حضور مستمر تیم‌های پشتیبان و پیش‌بینی ذخایر دارویی نقش مهمی در مدیریت شرایط ایفا می‌کند که این امر در برنامه‌ریزی‌های دانشگاه پیش‌بینی شده است.

وی در پایان تأکید کرد: مجموعه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با تمام توان در کنار زائران و تیم‌های سلامت مستقر در مناطق مرزی حضور دارد. تا پایان عملیات خدمت‌رسانی اربعین تأمین دارو و ملزومات پزشکی و پشتیبانی از مراکز درمانی را با قدرت ادامه خواهیم داد.

پیوند فرهنگ و جهاد در مسیر عاشقی

خدمات فرهنگی در کنار خدمات رفاهی جایگاهی ویژه در اربعین دارد. مسعود میرزاپور مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در راستای تقویت ابعاد فرهنگی حماسه پیاده‌روی اربعین تعداد سه هزار پوستر با تصاویر امام شهید و رهبر معظم انقلاب توسط ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان و دبیرخانه شورای روستا و عشایر خوزستان تهیه شد. این اقلام در میان زائران حسینی و مواکب مستقر در شهرهای اهواز و سوسنگرد و هویزه و بستان و پایانه مرزی چذابه توزیع شده است.

وی ادامه داد: این اقدام فرهنگی با هدف گرامیداشت مقام امام شهید و ترویج پیام‌های ارزشی در میان زائران اباعبدالله الحسین و خادمان مواکب صورت گرفت. این حرکت با استقبال گرم زائران و ساکنان مناطق مرزی همراه بود. ما معتقدیم حضور مجموعه‌های فرهنگی در مسیر خدمت‌رسانی به زائران حسینی فرصتی بی‌بدیل برای ترویج فرهنگ عاشورا است.

میرزاپور اضافه کرد: توزیع سه هزار پوستر برای زنده نگه داشتن یاد و آرمان‌های انقلاب در مسیر جهانی اربعین انجام شد. ما باور داریم موکب‌ها نباید تنها به ارائه خدمات رفاهی بسنده کنند. هر موکب باید پایگاهی فکری و فرهنگی برای زائران باشد. کانون‌های مساجد خوزستان با این اقدام پیام وحدت و ولایت‌مداری را در مسیر زائران ارائه دادند تا هر موکب علاوه بر ایستگاهی برای پذیرایی به پایگاهی برای ترویج آرمان‌های والای انقلاب اسلامی تبدیل شود.

اولویت سلامت در گرمای سوزان مرز

تلاش‌های درمانی در مسیرهای منتهی به مرزها به صورت شبانه‌روزی تداوم دارد. رفیعی‌پور مدیر امور بیمارستان‌ها و تعالی خدمات بالینی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در این باره اظهار کرد: خدمات درمانی در طول مسیرهای منتهی به مرزهای خروجی استان به ویژه در مناطقی که تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز قرار دارند برقرار است. این خدمات تا چند روز پس از اربعین نیز ادامه خواهد داشت.

مدیر امور بیمارستان‌ها با اشاره به آغاز خدمت‌رسانی درمانی در اردوگاه ثامن‌الائمه همزمان با ورود اتباع خارجی تصریح کرد: با توجه به حضور اتباع غیرمقیم و همچنین افزایش مراجعات اتباع مقیم به این مرز خدمات درمانگاهی و پزشکی در این مرکز آغاز شده است. تمامی ظرفیت‌های لازم برای ارائه خدمات سرپایی و مراقبت‌های موقت و اعزام بیماران پیش‌بینی شده است.

رفیعی‌پور با تأکید بر اهمیت پیشگیری از بروز موارد شدید گرمازدگی افزود: با توجه به دمای نزدیک به پنجاه درجه در منطقه و تشکیل صف‌های طولانی برای انجام فرآیندهای مربوط به روادید و امور کنسولی همکاری زائران و رعایت توصیه‌های بهداشتی نقش مهمی در کاهش مراجعات غیرضروری و پیشگیری از بروز مشکلات سلامت دارد.

وی ادامه داد: مجموعه درمان دانشگاه با بهره‌گیری از تجربیات سال‌های گذشته و افزایش ظرفیت‌های موجود آمادگی لازم برای ارائه خدمات به زائران را دارد. ضروری است زائران نیز با رعایت نکات پیشگیرانه از افزایش موارد گرمازدگی و فشار مضاعف بر مراکز درمانی جلوگیری کنند تا سلامت و امنیت آنان در طول این مسیر حفظ شود.

مدیر امور بیمارستان‌ها و تعالی خدمات بالینی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیان کرد: تجهیزات پزشکی مورد نیاز شامل تجهیزات انتقال بیمار و آمبولانس‌ها و امکانات درمان سرپایی و ظرفیت‌های مربوط به مراقبت و بستری موقت در محل مستقر شده است. پشتیبانی دانشگاه نیز به صورت مستمر برقرار است تا هر نیاز جدیدی در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأمین و پاسخ داده شود.

اربعین حسینی هر ساله با شکوهی فزاینده در سرزمین خوزستان رقم می‌خورد و این شکوه مدیون همدلی مردمی است که خود را خادم این مسیر نورانی می‌دانند. ایستادگی در گرمای ۵۰ درجه و تلاش بی‌وقفه برای فراهم‌سازی بسترهای رفاهی و درمانی نشان از عشقی دارد که فراتر از محاسبات مادی است. خوزستان امروز نه تنها یک استان بلکه میزبان قلب‌های عاشقی است که از مرزهای جغرافیایی عبور کرده‌اند تا در جوار حرم سیدالشهدا بار دیگر پیمان وفاداری ببندند.

امید است این تلاش‌های خالصانه در کارنامه درخشان خادمان اربعین به نیکی ثبت شود. تمامی اقدامات انجام شده در حوزه‌های راهداری و بهداشت و فرهنگ گواهی بر این مدعاست که خوزستان در مسیر میزبانی از زائران امام حسین هیچ حد و مرزی برای خدمت نمی‌شناسد. در حالی که به ساعت‌های پایانی مانده به اربعین نزدیک می‌شویم روح امید و شور در تمامی مواکب و پایانه‌های مرزی موج می‌زند و نویدبخش برگزاری حماسه‌ای ماندگار در تاریخ این سرزمین است.