استاندار لرستان: صداوسیما طی جنگ رمضان در خط مقدم جهاد تبیین ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در دیدار با مدیرکل صداوسیمای مرکز لرستان، با اشاره به جایگاه راهبردی رسانه ملی در شرایط حساس کشور، اظهار داشت: در وضعیت کنونی که اطلاع‌رسانی دقیق، سریع و مسئولانه از مهم‌ترین مؤلفه‌های مدیریت افکار عمومی محسوب می‌شود، تقویت ارتباط دوسویه میان رسانه‌ها، مردم و مسئولان ضرورتی انکارناپذیر است.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها به‌ویژه صداوسیما نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای آگاهی عمومی و ایجاد همبستگی اجتماعی دارند، افزود: هرچه تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و رسانه ملی گسترده‌تر و منسجم‌تر باشد، زمینه برای انعکاس بهتر خدمات، تبیین اقدامات نظام و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم فراهم‌تر خواهد شد.

لرستان از استان‌های درگیر در جنگ اخیر بود

استاندار لرستان با اشاره به شرایط ویژه استان در جریان جنگ تحمیلی اخیر، تصریح کرد: در طول جنگ‌های یک‌سال گذشته، به‌ویژه در تجاوز اخیر دشمن، لرستان از جمله استان‌هایی بود که سطح درگیری و حساسیت بالایی را تجربه کرد و در چنین شرایطی اطلاع‌رسانی صحیح، آرامش‌بخش و امیدآفرین، اهمیت دوچندانی داشت.

شاهرخی ادامه داد: مردم در این مقاطع بیش از هر زمان دیگری نیازمند دریافت اخبار دقیق، شفاف و مستند بودند و رسانه ملی توانست با ایفای مسئولیت حرفه‌ای خود، نقش مؤثری در مدیریت فضای اطلاع‌رسانی و تقویت اعتماد عمومی ایفا کند.

صداوسیما هم‌پای رزمندگان در سنگر اطلاع‌رسانی حضور داشت

وی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه صداوسیمای مرکز لرستان، گفت: کارکنان صداوسیما در این ایام همانند رزمندگان حاضر در میدان، در سنگر اطلاع‌رسانی و جهاد تبیین به ایفای نقش پرداختند و با حضور شبانه‌روزی، اخبار، تحولات و واقعیت‌های میدانی را به‌موقع در اختیار مردم قرار دادند.

استاندار لرستان افزود: فعالیت‌های این مجموعه تنها به انعکاس اخبار محدود نبود، بلکه پوشش خدمات‌رسانی دستگاه‌های اجرایی، اطلاع‌رسانی درباره وضعیت تأمین کالاهای اساسی، تنظیم بازار، نمایش اقتدار نیروهای مسلح و همچنین انعکاس حضور و همبستگی مردم، از جمله اقدامات ارزشمند رسانه ملی در این دوره بود.

اطلاع‌رسانی صحیح، زمینه‌ساز امیدآفرینی در جامعه است

شاهرخی با تأکید بر اینکه اطلاع‌رسانی مسئولانه می‌تواند سرمایه اجتماعی را تقویت کند، اظهار داشت: مجموعه این اقدامات موجب افزایش امید در جامعه، ایجاد انگیزه مضاعف در میان مدیران و مسئولان اجرایی و تقویت روحیه خدمت‌رسانی در بخش‌های مختلف استان شد.

وی خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به رسانه‌ای نیاز داریم که بتواند واقعیت‌ها را صادقانه و حرفه‌ای منعکس کرده و در کنار مردم، روایتگر خدمات، پیشرفت‌ها و دستاوردهای نظام باشد.

استاندار لرستان در پایان با تأکید بر استمرار همکاری میان استانداری و صداوسیمای مرکز لرستان، گفت: بدون تردید رسانه ملی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های کشور برای ارتقای سرمایه اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و تبیین اقدامات دولت است و امیدواریم این تعامل سازنده در مسیر توسعه و پیشرفت استان با قوت ادامه یابد.