بازگشت بیش از ۶۵۰۰ زائر اربعین به همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پرورشی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای آغاز طرح اربعین حسینی تا پایان روز ۱۱ مردادماه ۶ هزار و ۵۶۴ زائر در قالب ۲۱۳ سفر از مرزهای مهران و خسروی به استان همدان بازگشته‌اند.

وی با اشاره به آمار کلی اعزام زائران از ابتدای طرح گفت: از ۲۵ تیرماه تا ۱۲ مردادماه سال جاری در مجموع ۱۳ هزار و ۸۳۷ زائر در قالب ۵۱۳ سفر از مبدأ استان همدان به سمت مرزهای مهران و خسروی اعزام شده‌اند که براساس پایش‌های انجام شده تاکنون نزدیک به نیمی از این جمعیت به استان بازگشته‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای همدان به حجم بالای ترافیک در محورهای مواصلاتی استان اشاره کرد و افزود: از ابتدای طرح اربعین بیش از ۳ میلیون و ۱۰۸ هزار تردد در محورهای استان به ثبت رسیده که نشان‌دهنده افزایش چشمگیر حجم ترافیک نسبت به ایام عادی است.

پرورشی با تاکید بر آمادگی کامل عوامل اجرایی این اداره‌کل برای تسهیل سفر زائران، بیان کرد: علاوه بر مدیریت ناوگان استان، تیم‌های امدادی این اداره‌کل در اقدامی جهادی به ۳۴ دستگاه اتوبوس متعلق به سایر استان‌ها که در محورهای مواصلاتی همدان دچار نقص فنی شده بودند، امدادرسانی کردند. همچنین ۱۷ مورد اتوبوس جایگزین نیز برای تداوم سفر زائران تأمین شد تا روند جابه‌جایی مسافران با هیچ‌گونه وقفه‌ای مواجه نشود.

وی در پایان با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی رانندگان و راهداران گفت: عملیات بازگشت زائران با وجود حجم بالای ترددها و چالش‌های احتمالی، بدون وقفه و با هدف تامین امنیت و سلامت زائران در حال انجام است و همکاران ما تا بازگشت آخرین زائر در آماده‌باش کامل خواهند بود.