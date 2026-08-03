امین کوگانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با موج بازگشت زائران اربعین حسینی، نمایشگاه‌های عرضه محصولات صنایع‌دستی در نقاط مختلف استان کرمانشاه و مسیرهای تردد زائران به شکل گسترده برپا شده است.

وی افزود: با همکاری سپاه پاسداران، ۱۰ غرفه از نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در شهر ماهیدشت به هنرمندان صنایع‌دستی استان اختصاص یافته تا تولیدات و آثار خود را در معرض دید زائران و مسافران قرار دهند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه تصریح کرد: این نمایشگاه در مسیر اصلی تردد زائران اربعین قرار دارد و از زمان آغاز فعالیت با استقبال گسترده مردم و زائران مواجه شده است.

کوگانی با بیان اینکه در این نمایشگاه محصولات متنوع صنایع‌دستی استان در رشته‌های مختلف عرضه می‌شود، گفت: برپایی این نمایشگاه‌ها علاوه بر معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری کرمانشاه، فرصت مناسبی برای حمایت از هنرمندان و رونق فروش محصولات بومی استان فراهم کرده است.

وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون بیش از ۲۵ هزار هنرمند در ۷۵ رشته صنایع‌دستی در استان کرمانشاه فعالیت دارند که تولیدات آنان از ظرفیت‌های مهم فرهنگی و اقتصادی استان به شمار می‌رود.