  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۰

آغاز اکران آنلاین مستند «زمستان طولانی»

آغاز اکران آنلاین مستند «زمستان طولانی»

مستند «زمستان طولانی» به تهیه‌کنندگی یاسر فریادرس و کارگردانی حسن جعفری، از چهارشنبه ۱۴ مرداد اکران آنلاین می‌‎شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، اکران آنلاین مستند «زمستان طولانی» به تهیه‌کنندگی یاسر فریادرس و کارگردانی حسن جعفری، از چهارشنبه ۱۴ مرداد آغاز می‌شود.

این مستند روایتی از زندگی مردی سالخورده است که با وجود گذر سال‌ها، سختی‌های زندگی و خالی شدن روستای محل سکونتش، همچنان خانه و زادگاهش را ترک نکرده و در میان سکوت و سرمای روستا به زندگی ادامه می‌دهد. این مستند با نگاهی انسانی، به مفاهیمی چون دلبستگی به سرزمین، تنهایی، گذر زمان و پایداری انسان در برابر تغییرات اجتماعی می‌پردازد.

«زمستان طولانی» به تهیه‌کنندگی یاسر فریادرس و کارگردانی حسن جعفری با همکاری مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی تولید شده و تلاش دارد تصویری صمیمی و واقع‌گرایانه از زندگی در روستاهای کم‌جمعیت و تجربه زیستن در انزوای ناخواسته ارائه دهد.

این مستند ۴۵ دقیقه‌ای، محصول سال ۱۴۰۳، از ساعت ۱۷ روز چهارشنبه ۱۴ مرداد در بخش اکران حقیقت پلتفرم هاشور در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به این بخش، به صورت آنلاین به تماشای آن بنشینند.

کد مطلب 6907065
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها