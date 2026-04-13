آغاز اکران آنلاین مستند «قدرت برای زیستن»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «قدرت برای زیستن» به تهیه کنندگی و کارگردانی مهدی بخشی مقدم پرتره ای است از ابومحمد عسگرخانی که معتقد بود ایران امروز باید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند تا بتواند امنیت ملی خود در منطقه غرب آسیا و جهان امروز را تامین کند و همین نظر باعث جنجال های زیادی در داخل کشور شد. عسگرخانی از استادان سرشناس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بود.

این مستند ۴۹ دقیقه ای که سال ۱۴۰۴ در مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی تولید شده، از ۲۴ فروردین ساعت ۱۷ در پلتفرم هاشور در بخش «اکران حقیقت» قابل مشاهده است.