اکران آنلاین مستند «حاج بابا» آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، اکران آنلاین مستند «حاج بابا» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مهدی بوستانی شهربابکی از امروز دوشنبه اول تیر در پلتفرم هاشور آغاز می‌شود.

مستند «حاج بابا» روایت سفر حج فیلمساز است که به نیابت از پدر درگذشته‌اش راهی مکه می‌شود و در طول این سفر، گفتگویی درونی با پدرش شکل می‌گیرد. «حاج بابا» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است.

این بازخوانی و رابطه پدر و پسری، به تجربه زیسته یک زائر و تأمل بر وجوه انسانی، اجتماعی و معنوی مناسک حج می‌پردازد. «حاج بابا» روایتی شخصی و سفرنامه‌ای از مواجهه یک زائر با آدم‌ها، مکان‌ها و احساساتی است که او را به شناختی دوباره از پدر و خودِ خویش می‌رساند.

علاقه‌مندان می‌توانند این مستند ۷۰ دقیقه‌ای را که در سال ۱۴۰۳ تولید شده است از امروز اول تیر ساعت ۱۷ در پلتفرم هاشور آنلاین تماشا کنند.