پایش مستمر عملکرد مدارس لرستان در سامانه «نماد»

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در جلسه استانی نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان (نماد) با تأکید بر اهمیت مدیریت مبتنی بر داده و نظارت فرایندی، اظهار داشت: مدیران آموزش و پرورش باید علاوه بر آشنایی با سیاستها و اهداف سامانه «نماد»، بر تمامی بخشهای اجرایی، گزارشهای مدیریتی و فرآیندهای عملیاتی آن نیز تسلط کامل داشته باشند تا بتوانند عملکرد مدارس را بهصورت مستمر ارزیابی و هدایت کنند.
وی با اشاره به ضرورت استفاده مؤثر از ظرفیتهای سامانه «نماد»، افزود: میزان مشارکت و پایکار بودن مدیران مدارس در اجرای برنامههای نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان باید بهصورت مستمر رصد شود و این مهم تنها از طریق پایش دقیق دادهها و گزارشهای سامانه امکانپذیر خواهد بود.
مدیران باید شخصاً گزارشهای سامانه را بررسی کنند
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با ورود عملی به سامانه «نماد» و بررسی بخشهای مختلف آن از جمله غربالگری، سطحبندی دانشآموزان و گزارشهای مدیریتی، تصریح کرد: مدیریت اثربخش زمانی محقق میشود که مدیر علاوه بر شناخت سیاستهای کلان، بر جزئیات اجرایی نیز اشراف داشته باشد و شخصاً گزارشهای سامانه را بررسی و روند اجرای برنامهها را کنترل کند.
سهرابی ادامه داد: تصمیمگیری دقیق و بهموقع در حوزه آسیبهای اجتماعی دانشآموزان نیازمند دسترسی به اطلاعات صحیح و تحلیل مستمر دادههای موجود در سامانه است و مدیران باید از این ظرفیت بهعنوان ابزاری برای مدیریت هوشمند مدارس استفاده کنند.
رؤسای آموزش و پرورش، آموزش «نماد» را به مدارس منتقل کنند
وی با تأکید بر رویکرد «رهبری آموزشی انتقالی»، گفت: رؤسای آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق باید ضمن تسلط کامل بر سامانه «نماد»، دانش و مهارتهای لازم را به مدیران مدارس منتقل کنند تا اجرای این برنامه در همه مدارس استان بهصورت یکپارچه و هدفمند دنبال شود.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان افزود: پایش مستمر روند غربالگری، شناسایی دانشآموزان نیازمند حمایت، ارزیابی اقدامات مداخلهای و بررسی عملکرد مدارس باید به یکی از برنامههای ثابت مدیران مناطق و شهرستانها تبدیل شود.
خروجی جلسات باید در عملکرد مدارس دیده شود
سهرابی با اشاره به اهمیت برگزاری جلسات تخصصی در حوزه نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان، اظهار داشت: جلسات کارشناسی زمانی اثربخش خواهند بود که نتایج و تصمیمات آنها در عملکرد مدارس نمود عینی پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: مدیران مدارس باید بتوانند با استفاده از دادههای سامانه «نماد»، وضعیت آموزشی، روانی و اجتماعی دانشآموزان را تحلیل کرده و بر اساس اطلاعات واقعی، تصمیمهای لازم را برای پیشگیری، مداخله و حمایت اتخاذ کنند.
آموزش نیروی انسانی باید هدفمند و یکپارچه باشد
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تدوین الگوی واحد برای آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی تأکید کرد و گفت: آموزش کارکنان نباید بهصورت پراکنده و جزیرهای در معاونتهای مختلف اجرا شود، بلکه لازم است بر اساس یک چارچوب مشترک، منسجم و متناسب با نیازهای واقعی مدارس طراحی و اجرا شود.
سهرابی افزود: بخشی از آموزشهای نیروی انسانی باید عمومی و مشترک باشد و بخش دیگر نیز متناسب با شرایط مدارس، مناطق و نیازهای تخصصی طراحی شود تا اثربخشی بیشتری در فرآیند مدیریت آموزشی ایجاد کند.
تمرکززدایی و نظارت فرایندی در دستور کار آموزش و پرورش
وی تمرکززدایی، ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و نظارت فرایندی را از مهمترین رویکردهای آموزش و پرورش لرستان عنوان کرد و گفت: استفاده از شیوههایی همچون آموزش در محیط کار، مربیگری، انتقال تجربیات عملی و آموزشهای مهارتی میتواند نقش مهمی در توانمندسازی مدیران و عوامل اجرایی مدارس داشته باشد.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان تأکید کرد: هرچه مدیران مدارس از توانمندی و مهارت بیشتری در حوزه مدیریت دادهها، تحلیل اطلاعات و استفاده از ظرفیت سامانههای هوشمند برخوردار باشند، کیفیت تصمیمگیری و خدمات آموزشی و تربیتی نیز ارتقا خواهد یافت.
در پایان این نشست، روند اجرای برنامه «نماد»، وضعیت غربالگری دانشآموزان، اطلس روانی ـ اجتماعی استان و نحوه پایش عملکرد مدارس مورد بررسی قرار گرفت و بر استمرار نظارتهای فرایندی و بهرهگیری حداکثری از ظرفیت سامانه «نماد» برای ارتقای سلامت روانی و اجتماعی دانشآموزان تأکید شد.
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