به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام بخشی، سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران، در نشست خبری با خبرنگاران حوزه نیرو که در شرکت آب و فاضلاب منطقه ۵ تهران برگزار شد، با قدردانی از نقش رسانهها در مدیریت مصرف آب، گفت: سرانه مصرف آب در تهران از بیش از ۲۵۰ لیتر در سال ۱۴۰۲ به ۱۹۵ لیتر در ابتدای سال ۱۴۰۵ و اکنون به ۱۸۰ لیتر به ازای هر نفر در شبانهروز رسیده است.
وی با اشاره به شرایط منابع آبی تهران اظهار کرد: سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در شرایطی با ۲۰۰ میلیون مترمکعب کسری مخزن نسبت به سالهای گذشته آغاز شد و اکنون نیز با وجود بارندگیهای انجامشده و اقدامات مدیریت مصرف، ذخایر پنج سد تهران همچنان بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب با شرایط ایدهآل فاصله دارد.
نگرانی برای روزهای آینده تهران نداریم
سخنگوی آبفای استان تهران افزود: با برنامهریزیهایی که در مجموعه مهندسی آبفای استان تهران انجام شده و همچنین همراهی مردم در حوزه مدیریت مصرف، در حال حاضر نگرانی برای روزهای آتی استان تهران نداریم؛ با این حال، نگاه بلندمدت و تدابیر اتخاذشده ایجاب میکند که موضوع مدیریت مصرف همچنان با جدیت دنبال شود.
بخشی با بیان اینکه تهران همچنان شهری حساس از نظر منابع آبی است، ادامه داد: با وجود شرایط موجود، میتوان با تکیه بر همراهی مردم، مدیریت مصرف و اجرای برنامههای فنی و فرهنگی، آینده روشنتری برای تأمین آب تهران رقم زد.
سرانه مصرف آب تهران به ۱۸۰ لیتر رسید
وی با اشاره به روند کاهش سرانه مصرف آب در پایتخت گفت: در سال ۱۴۰۲ سرانه مصرف آب تهرانیها بیش از ۲۵۰ لیتر در شبانهروز بود. این رقم در ابتدای سال ۱۴۰۵ به ۱۹۵ لیتر رسید و امروز با افتخار اعلام میکنیم که با همراهی مردم، سرانه مصرف آب تهران به ۱۸۰ لیتر رسیده است.
سخنگوی آبفای استان تهران تصریح کرد: این کاهش سرانه مصرف در شرایطی اتفاق افتاده که تهران با افزایش دمای هوا و تداوم گرمای تابستان ۱۴۰۵ مواجه بوده است و استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف و تغییر رفتار شهروندان، اثر خود را در آمارهای مصرف آب نشان داده است.
بخشی ادامه داد: تلاش مجموعه آبفای استان تهران این است که با خنک شدن هوا و ادامه روند فعلی، تا پایان سال سرانه مصرف آب تهران را به ۱۶۵ تا ۱۷۰ لیتر برسانیم و در سالهای آینده نیز الگوی مصرف ۱۳۰ لیتر به ازای هر نفر در شبانهروز را در شهر تهران محقق کنیم.
کاهش ۶۶۰ هزار مترمکعبی مصرف روزانه آب تهران
وی حجم مصرف آب را یکی از مهمترین شواهد کاهش مصرف در تهران دانست و گفت: در تاریخ ۷ مرداد ۱۴۰۳ میزان مصرف آب تهران حدود ۴ میلیون و ۳۰ هزار مترمکعب در شبانهروز گزارش شد؛ یعنی بیش از ۴ میلیارد لیتر آب در یک شبانهروز در تهران توزیع شده است.
سخنگوی آبفای استان تهران افزود: این میزان معادل حدود ۸ میلیارد بطری نیملیتری آب است، اما در زمان مشابه در سال جاری، یعنی ۷ مرداد ۱۴۰۵، میزان مصرف آب تهران به ۳ میلیون و ۳۷۰ هزار مترمکعب رسیده است.
بخشی بیان کرد: مصرف روزانه ۳ میلیون و ۳۷۰ هزار مترمکعب معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون لیتر آب یا حدود ۶ میلیارد و ۷۴۰ میلیون بطری نیملیتری است. بنابراین در مقایسه این دو مقطع زمانی، حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون بطری نیملیتری کاهش مصرف آب در تهران ثبت شده است.
وی این کاهش را نشانه ارتقای سواد آبی و افزایش همدلی شهروندان تهرانی دانست و گفت: این آمار نشان میدهد مردم تهران در حوزه مدیریت مصرف پیشگام شدهاند.
کاهش ۱۰ درصدی سهم مشترکان پرمصرف
سخنگوی آبفای استان تهران در ادامه به تغییر الگوی مصرف مشترکان اشاره کرد و گفت: در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴، ۳۷ درصد از آحاد توزیعشده مشترکان شهر تهران در گروه خوشمصرف قرار داشتند که این سهم در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به ۴۸ درصد افزایش یافته است.
بخشی افزود: در مقابل، سهم مشترکان پرمصرف از ۵۹ درصد در چهار ماهه نخست سال گذشته به ۴۹ درصد در چهار ماهه نخست امسال کاهش یافته که نشاندهنده کاهش ۱۰ درصدی تعداد مشترکان پرمصرف است.
وی ادامه داد: سهم مشترکان بدمصرف نیز از ۴ درصد در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۳ درصد در مدت مشابه سال ۱۴۰۵ کاهش یافته است.
سخنگوی آبفای استان تهران ابراز امیدواری کرد که با خنک شدن هوا، ادامه برنامههای مدیریت مصرف و تداوم پویش نصب تجهیزات کاهنده، روند کاهش مصرف در سالهای آینده نیز ادامه پیدا کند.
نصب ۳ میلیون قطعه کاهنده مصرف آب در منازل
بخشی با اشاره به اجرای برنامه نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب در تهران گفت: حدود ۳ میلیون قطعه کاهنده مصرف آب در منازل مشترکان نصب شده است و به طور مشخص حدود ۵۳۲ هزار واحد خانگی و غیرخانگی به تجهیزات کاهنده مصرف مجهز شدهاند.
وی افزود: آثار این اقدامات در قبوض مشترکان نیز قابل مشاهده است و مشترکانی که تجهیزات کاهنده مصرف را نصب کردهاند، دستکم ۲۰ درصد کاهش در حجم مصرف آب خود داشتهاند.
سخنگوی آبفای استان تهران ادامه داد: در برخی موارد نیز کاهش مصرف به ۴۰ تا ۵۰ درصد رسیده و این موضوع علاوه بر کاهش مصرف آب، موجب کاهش مبلغ آببهای پرداختی و کمک به اقتصاد خانوارها شده است.
بخشی گفت: قبوض تعدادی از مشترکانی که تجهیزات کاهنده مصرف نصب کردهاند، آماده شده و در ادامه ارائه خواهد شد تا آثار این تجهیزات در کاهش مصرف و هزینه آببها به صورت ملموس نشان داده شود.
رسانهها یکی از ارکان اصلی مدیریت مصرف آب بودند
وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از خبرنگاران حوزه آب و انرژی اظهار کرد: سال گذشته مردم تهران شرایط نگرانکنندهای را در حوزه آب پشت سر گذاشتند و اصحاب رسانه یکی از ارکان مهمی بودند که در عبور از این شرایط، مجموعه آب و فاضلاب استان تهران را همراهی کردند.
بخشی افزود: رسانهها در حوزه مسئولیت اجتماعی و انساندوستی، فارغ از هرگونه جهتگیری، به صورت عالمانه و منصفانه مردم را نسبت به ضرورت مدیریت مصرف آب دعوت کردند.
وی گفت: در زنجیره آب، فناوری، دانش و خدمت صادقانه، حلقه اصلی اعتمادسازی مردم، رسانهها بودند و تلاش خبرنگاران در این زمینه نقش مهمی داشت.
سخنگوی آبفای استان تهران ادامه داد: اقدامات اصحاب رسانه در انتقال اخبار و دعوت مردم به مدیریت مصرف، به همراهی شایسته شهروندان منجر شد و شاهد بودیم که این اقدامات، اعتمادسازی فراگیری را در پایتخت ایجاد کرد که آثار آن به کل کشور نیز تسری پیدا کرد.
بخشی با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر جهاد صرفهجویی و مدیریت مصرف گفت: امروز تهران جزو شهرهای پیشگام در حوزه مدیریت مصرف است و کاهش محسوس سرانه مصرف آب نشان میدهد که همراهی مردم با برنامههای مدیریت مصرف به نتیجه رسیده است.
قدردانی مدیرعامل آبفای استان تهران از خبرنگاران
وی با ابلاغ سلام و قدردانی علیرضا جزقاسمی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، به خبرنگاران حاضر در نشست گفت: مدیرعامل آبفای استان تهران نیز از تلاش و همراهی اصحاب رسانه قدردانی کرده است.
بخشی همچنین از حبیبالله حدادی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب منطقه ۵ شهر تهران، به دلیل میزبانی این نشست تشکر کرد.
وی اظهار کرد: در دو سال اخیر، خبرنگاران به صورت خالصانه، منصفانه و هوشمندانه مجموعه آب تهران را که متعلق به مردم و خانوادههای آنهاست، همراهی کردهاند و امیدواریم این همراهی تا تحقق الگوی مصرف ۱۳۰ لیتر به ازای هر نفر در شبانهروز ادامه پیدا کند.
افزایش تولید پساب تهران به ۱۱۰ میلیون مترمکعب
سخنگوی آبفای استان تهران در ادامه با اشاره به برنامههای بخش فاضلاب گفت: در ادامه برنامههای امسال، موضوعات مربوط به بخش فاضلاب، دستاوردها و پروژههایی که قرار است به مردم شریف تهران ارائه شود، تشریح خواهد شد.
بخشی افزود: میزان خروجی پساب تولیدی از تصفیهخانههای تهران در سال جاری به ۱۱۰ میلیون مترمکعب افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: تولید ۱۱۰ میلیون مترمکعب پساب در تهران معادل حدود یکونیم برابر سد لتیان است و به این ترتیب ظرفیت قابل توجهی برای تولید و استفاده از پساب در تهران ایجاد خواهد شد.
سخنگوی آبفای استان تهران با اشاره به ظرفیت تصفیهخانههای موجود گفت: این برنامه در شرایطی دنبال میشود که ظرفیت فعلی تصفیهخانههای جاری حدود ۵۵۰ میلیون مترمکعب است.
اجرای نزدیک به ۷ همت پروژه آب و فاضلاب در تهران
بخشی در پایان از اجرای پروژههای جدید در بخش آب و فاضلاب خبر داد و گفت: امسال نزدیک به ۷ همت پروژه در بخش آب و فاضلاب به مردم شریف تهران تقدیم خواهد شد.
وی تأکید کرد: تهران همچنان شهری حساس از نظر آب است، اما با همراهی شهروندان، مشترکان هوشمند و پیشگام در مدیریت مصرف و اجرای برنامههای فنی و مهندسی، آیندهای روشن برای مدیریت منابع آب تهران متصور است.
سخنگوی آبفای استان تهران در پایان بار دیگر از اصحاب رسانه قدردانی کرد و گفت: یکی از ارکان مهم تحقق جهاد مدیریت مصرف، اصحاب رسانه بودند و از تکتک خبرنگاران به دلیل همراهی، اطلاعرسانی و تلاش برای ارتقای فرهنگ مصرف آب تشکر میکنم و این قدردانی را به نمایندگی از علیرضا جزقاسمی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، نیز اعلام میکنم.
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