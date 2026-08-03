استقرار ۱۲ دستگاه تانکر آبرسانی در مرز مهران

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ماهها پیش، اقدامات اجرایی، پشتیبانی و ایمنی در قالب برنامهای هدفمند اجرا شد تا خدمات آبرسانی در شهر و پایانه مرزی مهران بدون وقفه ادامه یابد.
وی افزود: پایش تأسیسات، آمادهسازی ناوگان آبرسانی سیار، تجهیز و شناسنامهدار کردن تانکرها، کنترل الزامات ایمنی، تأمین سوخت تجهیزات و پایش بهداشت محیطهای کاری از مهمترین اقدامات انجامشده در این ایام بوده است.
مدیرعامل آبفای ایلام با اشاره به استقرار ۱۲ دستگاه تانکر آبرسانی، چهار دستگاه دیزلژنراتور، خودروهای تخصصی عملیاتی و حضور ۴۳ نیروی اعزامی شرکتهای معین، این اقدامات را حاصل همافزایی و آمادگی مجموعه صنعت آب و فاضلاب برای خدمترسانی مطلوب به زائران اربعین عنوان کرد.
وی در پایان از همکاری شرکت مهندسی آبفای کشور، شرکتهای معین، کارکنان آبفای استان و دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در برنامهریزی و اجرای موفق برنامههای اربعین قدردانی کرد.
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