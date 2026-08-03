به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در جلسه با رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اردبیل اظهار کرد: ورزش، یکی از مؤثرترین ابزارها برای ایجاد نشاط اجتماعی، ارتقای سلامت جسمی و روحی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در میان نوجوانان و جوانان است و باید زمینه حضور گسترده‌تر اقشار مختلف مردم در فعالیت‌های ورزشی فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به مناطق کم‌برخوردار، افزود: باید با طراحی مشوق‌های مناسب و اجرای برنامه‌های حمایتی، امکان بهره‌مندی نوجوانان و جوانان مناطق محروم از رشته‌های مختلف ورزشی فراهم شود.

فرماندار اردبیل گفت: ارائه خدمات ورزشی رایگان یا با هزینه حداقلی برای اقشار هدف، به‌ویژه خانواده‌های کم‌برخوردار، باید به‌صورت عادلانه و در رشته‌های متنوع ورزشی دنبال شود تا هیچ استعدادی به دلیل محدودیت‌های مالی از ورزش و نشاط محروم نماند.

وی راه‌اندازی دو باشگاه ورزشی تخصصی ویژه بانوان در شهرستان اردبیل را یک ضرورت اساسی دانست و بیان کرد: برنامه‌ریزی برای تأمین اعتبارات لازم و حمایت از ایجاد این باشگاه‌ها باید با جدیت انجام شود تا بانوان بتوانند در فضایی مناسب، ایمن و تخصصی به فعالیت‌های ورزشی بپردازند.

فرماندار اردبیل همچنین بر تقویت حوزه جوانان و تدوین و اجرای تقویم نشاط جوانان شهرستان اردبیل تأکید کرد و افزود: برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و مهارتی باید با رویکرد افزایش امید، نشاط و مشارکت‌پذیری جوانان طراحی و در طول سال به‌صورت منسجم اجرا شود.

در این جلسه، ابراهیمی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اردبیل نیز با ارائه گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات این اداره، از اجرای برنامه‌های ورزش همگانی، به‌ویژه ویژه بانوان، خبر داد.

وی افزود: توسعه و تجهیز زیرساخت‌های ورزشی، راه‌اندازی و تقویت مدارس ورزشی برای تمامی اقشار و برنامه‌ریزی برای غنی‌سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان در فصل تابستان، از اولویت‌های اداره ورزش و جوانان شهرستان اردبیل است ودراین راستا برنامه های مختلف اجرا می شود.