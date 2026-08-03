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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۱

ثبت‌نام بیش از ۳۲ هزار بیمه ورزشی در همدان

ثبت‌نام بیش از ۳۲ هزار بیمه ورزشی در همدان

همدان- معاون توسعه ورزش اداره‌کل ورزش و جوانان استان همدان از تحت پوشش قرار گرفتن بیش از ۳۲ هزار ورزشکار همدانی زیر چتر بیمه ورزشی از ابتدای سال جاری تا دوم مردادماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف خدرویسی دوشنبه در جلسه کمیته اوقات فراغت دستگاه‌های اجرایی استان همدان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا دوم مردادماه در مجموع ۳۲ هزار و ۹۵۲ نفر در استان همدان زیر پوشش بیمه ورزشی قرار گرفته‌اند که از این تعداد ۱۷ هزار و ۲ نفر را بانوان و ۱۵ هزار و ۹۰۵ نفر را آقایان تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه توسعه ورزش بانوان یکی از اولویت‌های حوزه ورزش همگانی و قهرمانی در استان است، تصریح کرد: آمار ثبت‌شده نشان می‌دهد بانوان همدانی سهم بالایی در مشارکت‌های ورزشی و گرایش به سبک زندگی فعال ایفا می‌کنند.

معاون توسعه ورزش اداره‌کل ورزش و جوانان استان همدان در تشریح پرطرفدارترین رشته‌های ورزشی استان بر اساس آمار بیمه‌شدگان گفت: رشته «فوتبال» با جذب ۵ هزار و ۸۴۲ ورزشکار همچنان محبوب‌ترین رشته ورزشی در استان همدان است.

خدرویسی افزود: پس از فوتبال، رشته‌های «بدنسازی و پرورش اندام» با ۳ هزار و ۸۹۸ نفر، «والیبال» با ۲ هزار و ۹۶۲ نفر، «ورزش‌های همگانی» با ۲ هزار و ۸۴۶ نفر و «ژیمناستیک» با ۲ هزار و ۷۲۷ نفر، به ترتیب در رتبه‌های دوم تا پنجم بیشترین فراوانی بیمه‌شدگان ورزشی قرار دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بیمه ورزشی را شناسنامه ورزشکاران سازمان‌یافته خواند و تاکید کرد: کارت بیمه ورزشی یکی از الزامات اساسی و قانونی برای حضور ورزشکاران در تمامی سطوح مسابقات، تمرینات رسمی و استفاده از اماکن و مجموعه‌های ورزشی دولتی و خصوصی است.

معاون توسعه ورزش استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: صعود چشمگیر آمار بیمه‌شدگان ورزشی در سال جاری علاوه بر نشان دادن افزایش سطح آگاهی عمومی جامعه نسبت به امنیت ورزشی، بیانگر توسعه مشارکت شهروندان و گرایش روزافزون خانواده‌های همدانی به فعالیت‌های بدنی و پر کردن بهینه اوقات فراغت است.

کد مطلب 6907292

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