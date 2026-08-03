به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف خدرویسی دوشنبه در جلسه کمیته اوقات فراغت دستگاههای اجرایی استان همدان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا دوم مردادماه در مجموع ۳۲ هزار و ۹۵۲ نفر در استان همدان زیر پوشش بیمه ورزشی قرار گرفتهاند که از این تعداد ۱۷ هزار و ۲ نفر را بانوان و ۱۵ هزار و ۹۰۵ نفر را آقایان تشکیل میدهند.
وی با اشاره به اینکه توسعه ورزش بانوان یکی از اولویتهای حوزه ورزش همگانی و قهرمانی در استان است، تصریح کرد: آمار ثبتشده نشان میدهد بانوان همدانی سهم بالایی در مشارکتهای ورزشی و گرایش به سبک زندگی فعال ایفا میکنند.
معاون توسعه ورزش ادارهکل ورزش و جوانان استان همدان در تشریح پرطرفدارترین رشتههای ورزشی استان بر اساس آمار بیمهشدگان گفت: رشته «فوتبال» با جذب ۵ هزار و ۸۴۲ ورزشکار همچنان محبوبترین رشته ورزشی در استان همدان است.
خدرویسی افزود: پس از فوتبال، رشتههای «بدنسازی و پرورش اندام» با ۳ هزار و ۸۹۸ نفر، «والیبال» با ۲ هزار و ۹۶۲ نفر، «ورزشهای همگانی» با ۲ هزار و ۸۴۶ نفر و «ژیمناستیک» با ۲ هزار و ۷۲۷ نفر، به ترتیب در رتبههای دوم تا پنجم بیشترین فراوانی بیمهشدگان ورزشی قرار دارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بیمه ورزشی را شناسنامه ورزشکاران سازمانیافته خواند و تاکید کرد: کارت بیمه ورزشی یکی از الزامات اساسی و قانونی برای حضور ورزشکاران در تمامی سطوح مسابقات، تمرینات رسمی و استفاده از اماکن و مجموعههای ورزشی دولتی و خصوصی است.
معاون توسعه ورزش استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: صعود چشمگیر آمار بیمهشدگان ورزشی در سال جاری علاوه بر نشان دادن افزایش سطح آگاهی عمومی جامعه نسبت به امنیت ورزشی، بیانگر توسعه مشارکت شهروندان و گرایش روزافزون خانوادههای همدانی به فعالیتهای بدنی و پر کردن بهینه اوقات فراغت است.
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