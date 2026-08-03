به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری با اشاره به جایگاه مهم کتابخانه‌های عمومی در توسعه فرهنگی و ترویج کتابخوانی، اظهار کرد: کتابخانه‌ها باید به فضاهایی پویا، جذاب و پاسخگو برای همه اقشار جامعه تبدیل شوند و خدمات متنوع فرهنگی، آموزشی و اجتماعی را در اختیار مخاطبان قرار دهند.

وی افزود: ایجاد محیطی مناسب، همراه با شور و نشاط برای حضور نوجوانان، جوانان، خانواده‌ها و سایر اقشار، ضروری است و باید در کنار خدمات کتابخانه‌ای، امکانات ورزشی، رفاهی و خدماتی متناسب نیز پیش‌بینی شود.

فرماندار اردبیل با تاکید بر پیگیری اختصاص اعتبارات لازم در این زمینه، گفت: توسعه زیرساخت‌ها، تجهیز کتابخانه‌ها و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات فرهنگی، از اولویت‌های شهرستان اردبیل است و باید با برنامه‌ریزی مناسب دنبال شود.