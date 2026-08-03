به گزارش خبرگزاری مهر، سی‌ان‌ان به نقل از منابعی گزارش داد که فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام از تحلیلگران نظامی خواسته است تا ایده‌های «نامتعارف» برای فشار بر ایران تدوین کنند.

طبق این گزارش، یک افسر اطلاعاتی فرماندهی مرکزی آمریکا در پیامی به گروهی از تحلیلگران نظامی نوشت: «ما به دنبال راه‌های خلاقانه و نامتعارف جدید برای فشار بر ایران هستیم.»

به گزارش سی‌ان‌ان، این درخواست نشان می دهد که دولت واشنگتن گزینه‌های محدود و از نظر سیاسی نامطلوبی در برخورد با ایران دارد.

در همین حال، یک منبع به فاکس نیوز گفت که فرماندهی مرکزی آماده بررسی هرگونه پیشنهاد جدید است. با توجه به اینکه گزینه های قبل علیه ایران برای فشار بر آن و تسلیم این کشور تاثیری نداشته ارتش آمریکا معتقد است که استراتژی در قبال ایران نیاز به ارزیابی مجدد دارد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پیش از این مدعی شده بود که آمریکا و ایران در تاریخ ۳ آگوست (دوشنبه) مذاکراتی درباره توافق صلح برگزار خواهند کرد. این در حالی است که ترامپ بار دیگر از تهدیدات خود به حمله علیه ایران عقب نشینی کرد.