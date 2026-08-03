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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸

ساعت کار مراکز معاینه فنی تهران در روز اربعین اعلام شد

ساعت کار مراکز معاینه فنی تهران در روز اربعین اعلام شد

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران، از فعالیت ۱۱ خط معاینه فنی در روز اربعین حسینی(ع) خبر داد و گفت: این مراکز از ساعت ۷ تا ۱۴ آماده ارائه خدمات به شهروندان خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی رضازاده اظهار داشت: در روز سه‌شنبه ۱۳ مردادماه، مصادف با اربعین حسینی(ع)، مجموعاً یازده خط معاینه فنی شامل دو مرکز ثابت (شهدای زمان‌آباد و شهید حکیم) و هفت واحد سیار (جیحون، بوتان، ارتش، شریعتی، نوبنیاد، اتحاد و یاس فاطمی) از ساعت ۷ صبح تا ۱۴ فعال بوده و آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند.

وی با اشاره به فعالیت مراکز معاینه فنی در ایام عزاداری اربعین حسینی(ع) تأکید کرد: با توجه به ادامه سفرهای اربعین در این روزها، از شهروندان تقاضا می‌شود جهت اطمینان از سلامت فنی و ایمنی خودروی خود ، نسبت به مراجعه به مراکز معاینه فنی شهر تهران و دریافت گواهی معاینه فنی اقدام کنند.

رضازاده در خصوص برنامه فعالیت مراکز پس از روز اربعین نیز توضیح داد: در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه، تمامی مراکز مطابق روزهای عادی از ساعت ۷ تا ۱۷ فعال خواهند بود و در روز جمعه نیز مانند سایر هفته‌ها، تعدادی از مراکز منتخب به ارائه خدمات می‌پردازند. شهروندان می‌توانند برای اطلاع از نشانی و ساعت کار مراکز، به وب‌سایت رسمی ستاد معاینه فنی خودروهای تهران به آدرس inspection.tehran.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 6907249

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