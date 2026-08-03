ساعت کار مراکز معاینه فنی تهران در روز اربعین اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی رضازاده اظهار داشت: در روز سه‌شنبه ۱۳ مردادماه، مصادف با اربعین حسینی(ع)، مجموعاً یازده خط معاینه فنی شامل دو مرکز ثابت (شهدای زمان‌آباد و شهید حکیم) و هفت واحد سیار (جیحون، بوتان، ارتش، شریعتی، نوبنیاد، اتحاد و یاس فاطمی) از ساعت ۷ صبح تا ۱۴ فعال بوده و آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند.

وی با اشاره به فعالیت مراکز معاینه فنی در ایام عزاداری اربعین حسینی(ع) تأکید کرد: با توجه به ادامه سفرهای اربعین در این روزها، از شهروندان تقاضا می‌شود جهت اطمینان از سلامت فنی و ایمنی خودروی خود ، نسبت به مراجعه به مراکز معاینه فنی شهر تهران و دریافت گواهی معاینه فنی اقدام کنند.

رضازاده در خصوص برنامه فعالیت مراکز پس از روز اربعین نیز توضیح داد: در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه، تمامی مراکز مطابق روزهای عادی از ساعت ۷ تا ۱۷ فعال خواهند بود و در روز جمعه نیز مانند سایر هفته‌ها، تعدادی از مراکز منتخب به ارائه خدمات می‌پردازند. شهروندان می‌توانند برای اطلاع از نشانی و ساعت کار مراکز، به وب‌سایت رسمی ستاد معاینه فنی خودروهای تهران به آدرس inspection.tehran.ir مراجعه کنند.