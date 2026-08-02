خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- بهنام بهتری نژاد: هوای پاک، یکی از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندان است؛ حقی که در سال‌های اخیر، همزمان با افزایش شمار خودروها، فرسودگی بخشی از ناوگان حمل‌ونقل و رشد آلاینده‌های ناشی از تردد وسایل نقلیه، بیش از هر زمان دیگری با تهدید مواجه شده است.

هرچند شیراز همچنان در مقایسه با بسیاری از کلان‌شهرهای کشور از شرایط بهتری برخوردار است، اما کارشناسان بارها هشدار داده‌اند که بی‌توجهی به منابع آلاینده، می‌تواند این شهر را نیز با بحران‌های زیست‌محیطی و پیامدهای گسترده برای سلامت عمومی روبه‌رو کند.

در این میان، خودروها یکی از مهم‌ترین منابع تولید آلاینده‌های شهری به شمار می‌روند. خودروهایی که به دلیل نقص فنی، تنظیم نبودن موتور یا فرسودگی قطعات، چندین برابر یک خودروی استاندارد آلایندگی تولید می‌کنند و سهم قابل توجهی در افزایش ذرات معلق، گازهای آلاینده و افت کیفیت هوا دارند.

از همین رو، معاینه فنی نه یک تشریفات اداری، بلکه ابزاری مؤثر برای شناسایی و حذف خودروهای آلاینده از چرخه تردد شهری است؛ اقدامی که در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان به عنوان یکی از پایه‌های مدیریت کیفیت هوا شناخته می‌شود.

اجرای ممنوعیت تردد خودروهای فاقد معاینه فنی در شیراز را نیز باید در همین چارچوب ارزیابی کرد؛ تصمیمی که با هدف کاهش آلایندگی، ارتقای ایمنی تردد، نهادینه‌سازی فرهنگ نگهداری صحیح از خودرو و صیانت از سلامت شهروندان به مرحله اجرا رسیده است.

اکنون که شیراز اجرای این قانون را با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند آغاز کرده است، انتظار می‌رود این اقدام نقطه عطفی در مدیریت آلودگی هوای شهر باشد؛ اقدامی که اگر با استمرار نظارت، توسعه حمل‌ونقل عمومی و مشارکت مردم همراه شود، می‌تواند گامی مؤثر در مسیر تحقق شهری سالم‌تر، ایمن‌تر و برخوردار از هوایی پاک برای نسل امروز و آینده باشد.

خودروهای فاقد گواهی فنی با دوربین‌ها شناسایی می‌شوند

محمد فرخ‌زاده، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح محدوده کم‌آلاینده (LEZ) در این کلانشهر گفت: این طرح که پیش از این در چند مرحله به صورت آزمایشی اجرا شده بود، اکنون با هدف کاهش آلودگی هوا، ارتقای ایمنی تردد و ساماندهی وضعیت ترافیکی شهر وارد مرحله دائمی شده است.

وی افزود: اجرای طرح LEZ بخشی از برنامه‌های مدیریت شهری در حوزه محیط زیست و حمل‌ونقل است که با هدف ارتقای کیفیت هوا، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و بهبود شرایط تردد شهروندان دنبال می‌شود.

فرخ‌زاده ادامه داد: تمامی خودروهایی که فاقد گواهی معتبر فنی باشند، از طریق سامانه‌های هوشمند و دوربین‌های نظارت ترافیکی سطح شهر شناسایی شده و مطابق ضوابط و مقررات راهنمایی و رانندگی در چرخه اعمال قانون قرار می‌گیرند.

جریمه ۱۵۵ هزار خودروی فاقد گواهی فنی در محدوده مرکزی شیراز

سعید حیدری مدیر مرکز کنترل و ترافیک شهرداری شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح محدوده کم‌آلاینده در مرکز این شهر گفت: بر اساس مطالعات جامع حمل‌ونقل و ترافیک که به تصویب وزارت کشور رسیده، محدوده مرکزی شهر شیراز به عنوان محدوده کم‌آلاینده شناسایی شده و موظف به فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح هستیم.

وی افزود: بر اساس این طرح، خودروهای آلاینده ای که وارد محدوده مشخص‌شده شوند، توسط پلیس راهور اعمال قانون خواهند شد.

جریمه ۱۰۰ هزار تومانی برای ورود بدون معاینه فنی

حیدری تصریح کرد: تاکنون حدود ۱۵۵ هزار خودرو فاقد مجوز فنی در شیراز پس از استعلام از سامانه‌های مربوطه توسط پلیس راهور اعمال قانون شده‌اند.

وی با اشاره به میزان جریمه این تخلف گفت: جریمه هر بار ورود بدون مجوز به محدوده کم‌آلاینده ۱۰۰ هزار تومان است و در صورت تکرار تخلف، این جریمه مجدداً اعمال خواهد شد.

هدف اصلی؛ کاهش آلایندگی و حفظ هوای پاک شیراز

حیدری با بیان اینکه اجرای این طرح تنها با هدف اعمال قانون نیست، اظهار کرد: یکی از اهداف مهم محدوده کم‌آلاینده، کاهش تردد خودروهای شخصی در مرکز شهر، کاهش آلایندگی و کمک به حفظ هوای پاک شیراز است.

۸۹ درصد آلودگی هوای شیراز از منابع متحرک است

قاسم نهاوندی، معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت اجرای قانون هوای پاک و کنترل منابع آلاینده 'گفت: یکی از موضوعات مهم در حوزه کاهش آلودگی هوا، نظارت بر وضعیت معاینه فنی خودروهاست؛ چراکه منابع متحرک مانند خودروهای بنزینی از عوامل اصلی انتشار آلاینده‌ها در کلانشهرها محسوب می‌شوند.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های موجود، بیش از ۸۹ درصد سهم آلودگی هوای شیراز مربوط به منابع متحرک است و به همین دلیل نظارت دقیق‌تر بر خودروها و میزان آلایندگی آنها اهمیت ویژه‌ای دارد.

معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس با بیان اینکه تردد خودروهای شخصی در مرکز شهر بیشتر است، گفت: به دلیل وجود مراکز اداری، مطب‌ها و محل‌های پرتردد در محدوده مرکزی شیراز، حساسیت بیشتری نسبت به کنترل آلایندگی خودروهای عبوری از این محدوده وجود دارد.

نهاوندی ادامه داد: بر همین اساس، طرح نظارت بر معاینه فنی خودروها در محدوده مرکزی شهر به عنوان یکی از برنامه‌های مرتبط با کاهش آلودگی هوا در دستور کار قرار گرفته و شهرداری نیز در حال پیگیری اجرای آن است.

محیط زیست موافق اجرای طرح محدوده کم‌آلاینده است

وی با اشاره به نقش این طرح در افزایش توجه شهروندان به وضعیت خودروهای خود اظهار کرد: اجرای این طرح باعث می‌شود مردم نسبت به دریافت معاینه فنی و رفع نقص‌هایی که موجب افزایش آلایندگی خودرو می‌شود، اهتمام بیشتری داشته باشند.

معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس خاطرنشان کرد: نگاه ما در این موضوع صرفاً از منظر آلودگی هواست و طبیعتاً سایر مشکلات فنی خودرو در حوزه‌های دیگر بررسی می‌شود، اما اگر خودروها دارای نقصی باشند که باعث افزایش انتشار آلاینده‌ها شود، باید برای رفع آن اقدام شود تا میزان آلودگی در سطح شهر کاهش پیدا کند.

نهاوندی با بیان اینکه اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس از اجرای این طرح حمایت می‌کند، گفت: محیط زیست استان با اجرای طرح نظارت بر معاینه فنی خودروها موافق است و این اقدام را در راستای اجرای قانون هوای پاک و کاهش آلودگی هوا ارزیابی می‌کند.

معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوا موظف است اجرای بندهای مختلف قانون هوای پاک از جمله موضوع معاینه فنی خودروها را دنبال کند.

نهاوندی تأکید کرد: توجه به معاینه فنی خودروها علاوه بر کمک به کاهش آلایندگی، زمینه ارتقای کیفیت هوا و کاهش آثار زیست‌محیطی ناشی از تردد خودروها در شهر را فراهم خواهد کرد.