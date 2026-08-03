به گزارش خبرنگار مهر، مسعود قلی‌زاده ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از جان باختن «مهدی زردست» کارگر ۳۶ ساله معدن مس قلعه‌زری خبر داد و اظهار کرد: این کارگر حوالی ساعت ۶:۴۰ صبح امروز بر اثر وقوع حادثه در معدن جان خود را از دست داد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های کارشناسی به محل اعزام شدند و بررسی دقیق ابعاد و علت وقوع حادثه در دستور کار قرار گرفته است.

قلی‌زاده با ابراز همدردی با خانواده این کارگر، گفت: موضوع با جدیت در حال پیگیری است و نتایج بررسی‌ها پس از تکمیل، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

گفتنی است؛ مهدی زردست، اهل روستای قلعه‌زری، متأهل و دارای دو فرزند بود.