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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۷

جان باختن کارگر معدن مس قلعه‌زری؛ جزئیات حادثه در دست بررسی

جان باختن کارگر معدن مس قلعه‌زری؛ جزئیات حادثه در دست بررسی

بیرجند- فرماندار خوسف از جان باختن یک کارگر ۳۶ ساله معدن مس قلعه‌زری خبر داد و گفت: ابعاد این حادثه با حضور تیم‌های کارشناسی در دست بررسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود قلی‌زاده ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از جان باختن «مهدی زردست» کارگر ۳۶ ساله معدن مس قلعه‌زری خبر داد و اظهار کرد: این کارگر حوالی ساعت ۶:۴۰ صبح امروز بر اثر وقوع حادثه در معدن جان خود را از دست داد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های کارشناسی به محل اعزام شدند و بررسی دقیق ابعاد و علت وقوع حادثه در دستور کار قرار گرفته است.

قلی‌زاده با ابراز همدردی با خانواده این کارگر، گفت: موضوع با جدیت در حال پیگیری است و نتایج بررسی‌ها پس از تکمیل، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

گفتنی است؛ مهدی زردست، اهل روستای قلعه‌زری، متأهل و دارای دو فرزند بود.

کد مطلب 6907252

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