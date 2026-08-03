به گزارش خبرگزاری مهر، با آغاز جنگ در ایران، تمامی بازیکنان خارجی باشگاه از جمله موسی جنپو، به دلیل شرایط اضطراری کشور را ترک کردند.

پس از برقراری آتش‌بس و بازگشت شرایط به وضعیت عادی، باشگاه استقلال طی چندین نامه رسمی از همه بازیکنان خارجی خود، از جمله موسی جنپو، درخواست کرد به تهران بازگردند، در تمرینات تیم حاضر شوند و به تعهدات قراردادی خود ادامه دهند. با این حال، آقای جنپو در پاسخ به این مکاتبات، همواره به مسائل امنیتی استناد کرده و اعلام کرد که حاضر به بازگشت به تهران نیست.

با وجود امتناع از بازگشت و عدم حضور در تمرینات و مسابقات، ایشان خواستار دریافت کامل باقیمانده مطالبات خود بر اساس قرارداد شد و در ادامه نیز باشگاه را به طرح شکایت نزد فیفا تهدید کرد. وی در نهایت نیز به صورت یک‌طرفه و بدون دلیل موجه، قرارداد خود را فسخ و طرح شکایت کرده است.

باشگاه استقلال و وکلای بین‌المللی آن نیز دفاعیات مستند و قابل قبول خود را آماده کرده‌اند و از فیفا درخواست تمدید ۲۰ روزه مهلت ارائه دفاعیات را به عمل آورده‌اند.

در خصوص یاسر آسانی نیز باید گفت در اسناد جدید ارسالی از سوی فیفا به باشگاه استقلال، موضوعی مورد تأکید قرار گرفته که پیش از این نیز وکلای باشگاه بر آن تصریح کرده بودند. بر اساس محتوای این اسناد، صرف ارسال نامه فسخ از سوی بازیکن به هیچ‌وجه به معنای خاتمه قطعی قرارداد نیست. همچنین این بازیکن فسخ خود را در پرتال فیفا ثبت نکرده است.

طبق اسناد رسمی فیفا که در زمان مناسب نسخه‌ای از آن به فدراسیون فوتبال ایران نیز ارسال خواهد شد، آسانی به دلیل داشتن قرارداد معتبر می‌تواند به همان قرارداد ادامه دهد.

باشگاه استقلال همچنین در خصوص وضعیت دیدیه اندونگ توضیح می‌دهد که قرارداد این بازیکن به پایان رسیده و برای فصل جدید باید قرارداد جدیدی میان طرفین امضا شود.

فیفا تأکید کرده است تمامی بازیکنانی که قراردادشان در پایان فصل گذشته به اتمام رسیده یا نامه فسخ ارسال کرده‌اند، می‌توانند با استقلال قرارداد جدید امضا کنند، قرارداد خود را تمدید کنند یا بر اساس قرارداد معتبر قبلی به همکاری ادامه دهند.

همچنین در خصوص وضعیت ریکاردو ساپینتو، سرمربی فصل گذشته تیم، لازم است توضیحاتی ارائه شود. ساپینتو نسبت به قرارداد قبلی و قرارداد فصل گذشته خود و مطالبتاش از این قراردادها در فیفا طرح شکایت کرده است که باشگاه استقلال نیز مستندات قانونی خود را در این خصوص به فیفا ارائه کرده و در حال مذاکره با وکلای ایشان است.

باشگاه استقلال همچنین روز گذشته در خصوص وضعیت داکنز نازون نیز توضیحات لازم را ارائه کرد و تأکید دارد تمامی پرونده‌های حقوقی و قراردادی بازیکنان و اعضای کادر فنی با هماهنگی وکلای بین‌المللی باشگاه و بر اساس مستندات رسمی در حال پیگیری است و در زمان مقتضی، اطلاعات تکمیلی در این خصوص از طریق سایت رسمی باشگاه به اطلاع هواداران خواهد رسید.