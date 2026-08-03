ضربه جدید به اینفانتینو/ انگلیس و ولز حمایت های خود را پس گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که جیانی اینفانتینو پس از انصراف از اجرای طرح فروش بخشی از سهام رقابت‌های جام جهانی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی امیدوار بود دامنه اعتراض‌ها فروکش کند، رسانه فرانسوی اکیپ به نقل از روزنامه تلگراف گزارش داده است که اتحادیه فوتبال انگلیس قصد دارد با ارسال نامه‌ای رسمی، حمایت خود از انتخاب مجدد رئیس فیفا را پس بگیرد.

انتخابات ریاست فیفا قرار است مارس ۲۰۲۷ برگزار شود. اینفانتینو اواسط ماه ژوئیه موفق شده بود حمایت بیش از ۲۰۰ فدراسیون عضو فیفا را برای حضور دوباره در انتخابات جلب کند، اما شکست طرح فروش بخشی از سهام جام جهانی اکنون روندی معکوس را آغاز کرده است.

در همین راستا، اتحادیه فوتبال انگلیس دومین فدراسیونی خواهد بود که به طور رسمی حمایت خود از اینفانتینو را پس می‌گیرد. پیش از این، اتحادیه فوتبال ولز (FAW) نیز صبح امروز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد دیگر از رئیس فیفا حمایت نخواهد کرد.

در بیانیه اتحادیه فوتبال ولز آمده است: ناکامی‌های اخیر در حوزه حکمرانی، فرآیندهای مدیریتی، رهبری، ارزش‌ها، تعامل با ذی‌نفعان، ارتباطات و قضاوت حرفه‌ای باعث شده است اعتماد خود را به آقای اینفانتینو برای ادامه ریاست بر فوتبال جهان از دست بدهیم.

طرح جنجالی اینفانتینو برای واگذاری بخشی از سهام جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی، او را در موقعیت دشواری قرار داده و مخالفت‌های گسترده‌ای را در فوتبال اروپا به دنبال داشته است.

در هفته گذشته نیز اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) به همراه ۵۵ فدراسیون عضو خود هشدار داده بودند در صورت اجرای این طرح، رقابت‌های تحت نظر فیفا از جمله جام جهانی را تحریم خواهند کرد.

فشارها بر رئیس فیفا همچنان ادامه دارد و یوفا علاوه بر تهدید به پیگیری حقوقی، از اینفانتینو خواسته است یا از سمت خود کناره‌گیری کند یا خود را برای مواجهه با رأی عدم اعتماد آماده سازد.