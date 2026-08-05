به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در شرایطی خود را برای آغاز فصل بیست‌وششم لیگ برتر آماده می‌کند که آبی‌پوشان در نخستین دیدار فصل مقابل مس شهربابک، یکی از بازیکنان خود را به دلیل مصدومیت در اختیار نخواهند داشت.

مهران احمدی که در جریان دیدار تدارکاتی با فولاد خوزستان دچار آسیب‌دیدگی شده بود، به طور قطعی نمی‌تواند تیمش را در دیدار هفته نخست همراهی کند و کادر فنی آبی‌ها باید بدون حضور این بازیکن، ترکیب مورد نظر خود را برای نخستین بازی فصل انتخاب کند.

در سوی دیگر، شرایط جلال‌الدین ماشاریپوف نسبت به روزهای گذشته بهتر شده و این بازیکن ازبکستانی در تمرینات استقلال حضور دارد، اما هنوز به آمادگی کامل نرسیده است. با وجود تلاش کادر پزشکی و فنی برای رساندن این بازیکن به شرایط مسابقه، احتمال حضور ماشاریپوف در دیدار برابر مس شهربابک چندان زیاد نیست.

استقلال که در فصل جدید با تغییراتی در کادر فنی و ترکیب بازیکنان وارد مسابقات می‌شود، قصد دارد لیگ بیست‌وششم را با کسب نتیجه‌ای مطلوب آغاز کند. با این حال، مصدومیت برخی بازیکنان و شرایط نامشخص تعدادی از نفرات، کار سهراب بختیاری‌زاده را برای انتخاب ترکیب اصلی در هفته نخست دشوار کرده است.

دیدار استقلال و مس شهربابک در هفته اول لیگ برتر فوتبال، روز جمعه ۲۳ مرداد و از ساعت ۱۹:۳۰ برگزار خواهد شد.