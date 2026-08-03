به گزارش خبرنگار مهر، ورود مریم ایراندوست به تیم فوتبال زنان استقلال بدون شک یکی از مهمترین اتفاقات فوتبال زنان ایران در آستانه فصل جدید است. سرمربی که تجربه هدایت تیم ملی فوتبال زنان را در کارنامه دارد حالا مأموریت سنگینی را در باشگاهی بر عهده گرفته که به تازگی وارد عرصه فوتبال زنان شده است. اما سؤال مهم اینجاست آیا استقلال میتواند با تکیه بر نام بزرگ خود و حضور ایراندوست به یکی از قدرتهای فوتبال زنان تبدیل شود یا سرنوشتی مشابه رقیب سنتی خود پرسپولیس در انتظار آبیها خواهد بود؟
استقلال و انتخابی بزرگ
مدیران استقلال برای نخستین فصل حضور جدی خود در لیگ برتر فوتبال زنان سراغ یکی از موفقترین مربیان این حوزه رفتهاند؛ مربیای که علاوه بر سالها حضور در ملوان توانست تیم ملی فوتبال زنان ایران را پس از سالها به جام ملتهای آسیا برساند و نام خود را در تاریخ فوتبال زنان کشور ثبت کند.
ایراندوست علاوه بر مربیگری سالها در سطح اول فوتبال زنان ایران بازی کرده است. او بیش از ۹۰ مسابقه رسمی با پیراهن ملوان انجام داده و ۴۱ گل به ثمر رسانده است. چهار قهرمانی و ۶ نایبقهرمانی لیگ برتر نیز بخشی از افتخارات او در دوران بازیگری محسوب میشود. با این حال موفقیت در استقلال تنها به رزومه درخشان سرمربی بستگی ندارد چرا که فوتبال زنان ایران در سالهای اخیر رقابتیتر از همیشه شده است.
تجربهای که پرسپولیس پشت سر گذاشت
فصل گذشته پرسپولیس نیز با رویای حضور قدرتمند در فوتبال زنان پا به میدان گذاشت. سرخپوشان برای ساختن تیمی مدعی هدایت خود را به مریم آزمون سرمربی سابق تیم ملی فوتبال زنان سپردند مربی که سابقه قابل توجهی در فوتبال زنان ایران داشت.
با این وجود حضور یک نام بزرگ روی نیمکت پرسپولیس نتوانست موفقیت را برای این تیم تضمین کند. سرخپوشان در نخستین فصل حضور خود نتوانستند انتظارات را برآورده کنند و در نهایت در رتبه هفتم جدول قرار گرفتند. نتیجهای که نشان داد ورود به فوتبال زنان فراتر از جذب یک مربی مطرح است.
اکنون این تجربه میتواند زنگ خطری برای استقلال باشد. تیمی که اگرچه با انتخاب مریم ایراندوست قدم مهمی برداشته اما برای رسیدن به موفقیت باید مسیر طولانیتری را طی کند.
استقلال فقط به ایراندوست نیاز ندارد
موفقیت در فوتبال زنان به مجموعهای از عوامل از جمله جذب بازیکنان باکیفیت، سرمایهگذاری بلندمدت، فراهم کردن امکانات حرفهای، برنامهریزی مناسب و حمایت مستمر مدیران باشگاه بستگی دارد.
تیمهایی مانند خاتون بم، سپاهان و گلگهر طی سالهای گذشته با سرمایهگذاری اصولی توانستهاند جایگاه خود را در فوتبال زنان تثبیت کنند. بنابراین استقلال برای رقابت با این تیمها علاوه بر استفاده از دانش فنی ایراندوست به زیرساختهای قدرتمند نیز نیاز دارد.
مأموریت دشوار سرمربی جدید
مریم ایراندوست در شرایطی هدایت استقلال را بر عهده گرفته که انتظارات از این تیم بسیار بالاست. نام استقلال و هواداران پرشمارش باعث شده تا بسیاری از همان ابتدا انتظار حضور این تیم در جمع مدعیان را داشته باشند ولی واقعیت این است که ساختن یک تیم قدرتمند در فوتبال زنان پروژهای زمانبر است.
ایراندوست حالا با بزرگترین چالش دوران مربیگری خود روبهرو شده است؛ او باید ثابت کند که میتواند استقلال را از یک تیم تازهوارد به یکی از قطبهای فوتبال زنان ایران تبدیل کند.
سؤال بزرگ؛ استقلال در کدام مسیر قدم میگذارد؟
تجربه فصل گذشته پرسپولیس نشان داد که نامهای بزرگ به تنهایی تضمینکننده موفقیت نیستند. حالا همه نگاهها به استقلال و مریم ایراندوست دوخته شده است؛ آیا آبیها از اشتباهات رقیب سنتی خود درس خواهند گرفت و مسیر متفاوتی را طی خواهند کرد یا آنها نیز در نخستین تجربه خود با چالشهای مشابه روبهرو میشوند؟
پاسخ این سؤال را باید در پایان فصل جستوجو کرد. جایی که مشخص خواهد شد مأموریت بزرگ مریم ایراندوست به یک موفقیت تاریخی ختم میشود یا استقلال هم سرنوشتی شبیه پرسپولیس پیدا میکند.
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