به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در شرایطی خود را برای حضور در رقابتهای فصل جدید لیگ برتر آماده میکند که تمرینات این تیم با حضور حداکثری بازیکنان دنبال میشود و سهراب بختیاریزاده امیدوار است با باز شدن پنجره نقلوانتقالاتی باشگاه، بتواند از محمد خلیفه و بهرام گودرزی نیز از ابتدای فصل استفاده کند.
در همین حال، روزبه چشمی و جلالالدین ماشاریپوف، دو بازیکن خط میانی استقلال، در دو دیدار تدارکاتی اخیر این تیم حضور نداشتند؛ با این حال هر دو بازیکن همچنان در تمرینات گروهی آبیپوشان شرکت میکنند.
چشمی و ماشاریپوف در جریان برگزاری جام جهانی با مصدومیت مواجه شدند. چشمی هنوز به شرایط ایدهآل و آمادگی مورد نظر کادر فنی استقلال نرسیده و برای بازگشت کامل به ترکیب نیاز به افزایش آمادگی بدنی دارد.
از سوی دیگر، ماشاریپوف که به تازگی دوران نقاهت خود را پشت سر گذاشته، توانسته حضور پررنگی در تمرینات داشته باشد، اما با توجه به مصدومیتهای متوالی این بازیکن در فصل گذشته، کادر فنی استقلال قصد ندارد برای بازگشت او به مسابقات عجله کند و روی این بازیکن ریسک نخواهد کرد.
استقلال در هفته نخست لیگ برتر بیستوششم، روز جمعه ۲۳ مرداد از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه خود به مصاف مس شهربابک خواهد رفت و کادر فنی این تیم امیدوار است بازیکنان مصدوم تا آن زمان به شرایط مطلوب برسند.
نظر شما