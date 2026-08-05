پنجره استقلال همچنان بسته است/ خریدهای جدید در خطر از دست دادن فصل

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که طی روزهای اخیر در فضای مجازی عنوان شده بود پنجره نقل‌وانتقالاتی باشگاه استقلال روز سه‌شنبه ۱۳ مرداد باز خواهد شد، این اتفاق رخ نداد و آبی‌پوشان پایتخت همچنان با مشکل بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی خود مواجه هستند.

بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال تنها مربوط به فعالیت این باشگاه در بازار تابستانی نیست و در صورت ادامه این شرایط، آبی‌ها در نقل‌وانتقالات نیم‌فصل نیز با محدودیت جدی روبه‌رو خواهند بود.

باشگاه استقلال به دلیل پرونده‌های مالی و شکایت‌های بین‌المللی همچنان امکان ثبت قرارداد بازیکنان جدید خود را ندارد و تا زمانی که این مشکل برطرف نشود، بازیکنان تازه‌وارد این تیم نمی‌توانند برای آبی‌ها به میدان بروند.

این موضوع می‌تواند برای دو خرید جدید استقلال از آلومینیوم اراک یعنی بهرام گودرزی و محمد خلیفه دردسرساز شود. این دو بازیکن در نقل‌وانتقالات تابستانی به جمع شاگردان سهراب بختیاری‌زاده اضافه شدند اما در صورت باز نشدن پنجره نقل‌وانتقالاتی، قرارداد آنها نیز امکان ثبت نخواهد داشت.

اگر استقلال نتواند پیش از شروع رقابت‌های فصل بیست‌وششم لیگ برتر و حتی در نیم فصل مشکل پنجره خود را حل کند، گودرزی و خلیفه تحت هیچ شرایطی قادر به همراهی این تیم در مسابقات رسمی نخواهند بود موضوعی که می‌تواند برنامه‌های فنی کادر استقلال را با چالش جدی مواجه کند.

مدیران استقلال در تلاش هستند با حل پرونده‌های موجود و انجام اقدامات لازم، هرچه سریع‌تر شرایط باز شدن پنجره را فراهم کنند، اما تا این لحظه وعده‌هایی که درباره زمان بازگشایی پنجره مطرح شده بود، عملی نشده و آبی‌ها همچنان در انتظار رفع این مانع بزرگ هستند.