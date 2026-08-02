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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۵

حملات روسیه علیه بنادر و کشتی‌های اوکراینی

حملات روسیه علیه بنادر و کشتی‌های اوکراینی

وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: مخازن سوخت نیروهای مسلح اوکراین در بندر اودسا هدف قرار گرفتند؛ در بندر نیکولایف نیز یک یدک‌کش دریایی مرتبط با شهپادها مورد اصابت قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امرو یکشنبه با صدور بیانیه ای از حمله به مخازن سوخت نیروهای مسلح اوکراین در بندر اودسا خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است که حملات روسیه به بنادر اوکراین و کشتی‌ های مرتبط با نیروهای مسلح کی یف ادامه یافت.

وزارت دفاع روسیه در این بیانیه افزود: نیروهای مسلح روسیه، مخازن سوخت برای تأمین نیروهای مسلح اوکراین را در بندر اودسا هدف قرار داده‌اند. همچنین، در دریای سیاه، یک کشتی باری حامل محموله نظامی و در بندر نیکولایف نیز یک یدک‌کش دریایی مرتبط با شهپادها مورد اصابت قرار گرفته‌اند.

کد مطلب 6906670

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