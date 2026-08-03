به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی دهقان پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه توسعه حمل و نقل هوایی موتور محرکه اقتصادی کشور محسوب می‌شود، اظهار کرد: تکمیل زیرساخت‌های فرودگاهی و ناوبری هوایی و افزایش پروازها در مسیرهای داخلی و بین‌المللی از اولویت‌های مهم شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی است.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با بیان اینکه برقراری پروازها در فرودگاه‌های کشور امید بزرگی در بین مردم ایجاد کرده است، گفت: با وجود حملات دشمن ظرفیت‌های فرودگاهی و ناوبری هوایی کشور در اختیار شرکت‌های هواپیمایی قرار گرفته تا خدمت‌رسانی صنعت حمل و نقل هوایی به مردم همچنان تداوم داشته باشد.

استاندار آذربایجان ‌غربی نیز در این دیدار بر اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در فرودگاه ارومیه تاکید کرد و افزود: فرودگاه شهید باکری ارومیه برای توسعه در بخش‌های مختلف از ظرفیت‌های بین‌ المللی و منطقه ای برخوردار است.

رضا رحمانی اظهار کرد: توسعه فرودگاه ارومیه بر اساس طرح جامع و تملک اراضی مورد نیاز از اولویت‌های مهم و تاثیرگذار توسعه بخش حمل و نقل هوایی استان آذربایجان غربی است و استانداری آمادگی دارد زمینه‌های لازم حقوقی و مالی مورد نیاز اجرای پروژه‌های فرودگاه ارومیه را تامین کند.

وی با بیان اینکه استانداری آذربایجان‌غربی در زمینه توسعه سطوح پروازی و بخش‌های مختلف فرودگاه ارومیه از آمادگی لازم برخوردار است، گفت: توسعه تجارت با کشورهای منطقه و به خصوص با ترکیه از ظرفیت‌های مهم استان آذربایجان غربی است و توسعه حمل و نقل هوایی در رونق و فعالیت پایانه ‌های مرزی کشورمان با ترکیه بسیار تاثیرگذاراست.

استاندار آذربایجان‌غربی، ضرورت توسعه شبکه ریلی، جاده‌ای، حمل و نقل هوایی و فرودگاهی را در استان آذربایجان غربی بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: هرچه در استان‌ها شبکه حمل و نقل توسعه پیدا کند در توسعه تجارت و مراودات اقتصادی بسیار نقش مهمی دارد و در این راستا توسعه بخش حمل و نقل هوایی می‌تواند جهش اقتصادی و تجاری این استان را بیش از پیش تقویت کند.