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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۲

دهقانی: توسعه زیرساخت‌های فرودگاه شهید باکری ارومیه در دستور قرار دارد

دهقانی: توسعه زیرساخت‌های فرودگاه شهید باکری ارومیه در دستور قرار دارد

ارومیه - مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت: طرح‌های توسعه و بهسازی زیرساخت‌های فرودگاه شهید باکری ارومیه در دستور کار شرکت فرودگاه‌ها قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی دهقان پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه توسعه حمل و نقل هوایی موتور محرکه اقتصادی کشور محسوب می‌شود، اظهار کرد: تکمیل زیرساخت‌های فرودگاهی و ناوبری هوایی و افزایش پروازها در مسیرهای داخلی و بین‌المللی از اولویت‌های مهم شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی است.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با بیان اینکه برقراری پروازها در فرودگاه‌های کشور امید بزرگی در بین مردم ایجاد کرده است، گفت: با وجود حملات دشمن ظرفیت‌های فرودگاهی و ناوبری هوایی کشور در اختیار شرکت‌های هواپیمایی قرار گرفته تا خدمت‌رسانی صنعت حمل و نقل هوایی به مردم همچنان تداوم داشته باشد.

استاندار آذربایجان ‌غربی نیز در این دیدار بر اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در فرودگاه ارومیه تاکید کرد و افزود: فرودگاه شهید باکری ارومیه برای توسعه در بخش‌های مختلف از ظرفیت‌های بین‌ المللی و منطقه ای برخوردار است.

رضا رحمانی اظهار کرد: توسعه فرودگاه ارومیه بر اساس طرح جامع و تملک اراضی مورد نیاز از اولویت‌های مهم و تاثیرگذار توسعه بخش حمل و نقل هوایی استان آذربایجان غربی است و استانداری آمادگی دارد زمینه‌های لازم حقوقی و مالی مورد نیاز اجرای پروژه‌های فرودگاه ارومیه را تامین کند.

وی با بیان اینکه استانداری آذربایجان‌غربی در زمینه توسعه سطوح پروازی و بخش‌های مختلف فرودگاه ارومیه از آمادگی لازم برخوردار است، گفت: توسعه تجارت با کشورهای منطقه و به خصوص با ترکیه از ظرفیت‌های مهم استان آذربایجان غربی است و توسعه حمل و نقل هوایی در رونق و فعالیت پایانه ‌های مرزی کشورمان با ترکیه بسیار تاثیرگذاراست.

استاندار آذربایجان‌غربی، ضرورت توسعه شبکه ریلی، جاده‌ای، حمل و نقل هوایی و فرودگاهی را در استان آذربایجان غربی بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: هرچه در استان‌ها شبکه حمل و نقل توسعه پیدا کند در توسعه تجارت و مراودات اقتصادی بسیار نقش مهمی دارد و در این راستا توسعه بخش حمل و نقل هوایی می‌تواند جهش اقتصادی و تجاری این استان را بیش از پیش تقویت کند.

کد مطلب 6907331

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