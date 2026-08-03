پیام تسلیت فرمانده انتظامی غرب تهران به مناسبت اربعین حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا علیزاده، فرمانده انتظامی غرب استان تهران، با صدور پیامی فرارسیدن اربعین حسینی را تسلیت گفت.

وی در این پیام، اربعین را یادآور چهلمین روز شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش دانست و تأکید کرد: اربعین، فرصتی برای تجدید پیمان با فرهنگ عاشورا، ترویج فضیلت، کرامت و پاسداشت مکتبی است که با ایثار و فداکاری شهدای کربلا جاودانه شد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران در ادامه، اربعین حسینی را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب، ملت ایران، تلاشگران عرصه نظم و امنیت و مردم غرب استان تهران تسلیت و تعزیت گفت و از خداوند متعال، توفیق بهره‌مندی از برکات این مناسبت معنوی را مسئلت کرد.