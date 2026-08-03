زمان و مسیرهای راهپیمایی جاماندگان اربعین در خوزستان اعلام شد

حجت الاسلام میلاد امینی موحد در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری باشکوه راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در شهرستان‌های مختلف استان خبر داد و گفت: این راهپیمایی‌ها که با پرچم‌های سرخ خونخواهی رهبر شهید انقلاب برگزار می‌شود، جلوه‌ای از وفاداری و عشق مردم خوزستان به مکتب حسینی و ولایت است.

مدیر مرکز رسانه تبلیغات اسلامی خوزستان با اشاره به نقش بی‌نظیر مردم استان در برگزاری آئین‌های مذهبی، اظهار داشت: همزمان با ایام اربعین حسینی، مردم ولایتمدار خوزستان با راه‌پیمایی جاماندگان اربعین، بار دیگر عشق و ارادت خود را به سیدالشهدا (ع) و مقام والای رهبری به نمایش می‌گذارند. امسال این راهپیمایی با نثار پرچم‌های سرخ و شعار خونخواهی رهبر شهید، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رنگ و بویی تازه و حماسی به خود گرفته است. این مراسم با حضور گسترده مردم، هیئات مذهبی، خادمان و مسئولان استان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه مراسم جاماندگان اربعین در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه (۱۲ و ۱۳ مرداد) در نقاط مختلف استان برگزار می‌شود، تصریح کرد: مردم اهواز در دو شب متوالی، از مسجد اعظم واقع در اتوبان آیت‌الله بهبهانی، ساعت ۲۱:۰۰ مسیر پیاده‌روی را آغاز خواهند کرد. همچنین شهرستان‌های مختلف استان برنامه‌های خود را از ساعت‌های گوناگون اجرا می‌کنند که به شرح زیر است:

برنامه‌های روز دوشنبه (۱۲ مرداد):

اهواز: ساعت ۲۱:۰۰، مسجد اعظم اتوبان آیت‌الله بهبهانی

امیدیه: ساعت ۱۹:۰۰، از گلزار شهدا به سمت میدان شهید امام خامنه‌ای

هفتکل: ساعت ۲۱:۰۰، از مسجد حجت به سمت میدان مادر

شوشتر: ساعت ۲۱:۳۰، از فلکه ۱۷ شهریور به سمت مقام صاحب‌الزمان(عج)

اندیمشک: ساعت ۲۲:۰۰، از میدان امام خمینی، چهارراه سینا و شهدای گمنام

کرخه: ساعت ۰۸:۰۰، از الوان، شاوور و روستاهای حومه به سمت حرم حضرت دانیال نبی(ع) شوش

شوش (شوش دانیال): مراسم سوگواری و پیاده‌روی جاماندگان اربعین و زیارت حضرت دانیال نبی(ع)

برنامه‌های روز سه‌شنبه (۱۳ مرداد):

اهواز: ساعت ۲۱:۰۰، مسجد اعظم اتوبان آیت‌الله بهبهانی (شب دوم)

ایذه: ساعت ۱۸:۰۰، از میدان امام علی(ع) به سمت مصلی امام خمینی(ره)

لالی: ساعت ۲۰:۳۰، از میدان صاحب‌الزمان(عج) به سمت گلزار شهدای گمنام

صیدون: ساعت ۱۸:۰۰، از میدان امامزاده عبدالله(ع) به سمت گلزار شهدای گمنام

اندیکا: ساعت ۱۸:۰۰، از شهر قلعه‌خواجه به سمت تپه شهدای گمنام

مسجدسلیمان: ساعت ۱۸:۰۰، از پارک گل نرگس به سمت گلزار شهدای چهاربیشه

شادگان: ساعت ۰۸:۰۰، از میدان ابن‌سکیت به سمت خطوه‌العباس (عباس‌الدوایر)

رامهرمز: ساعت ۱۶:۳۰، از امامزاده علمدار به سمت امامزاده بی‌بی تاج

آبادان: ساعت ۰۸:۰۰، از گلزار شهدا به سمت قدمگاه خضر نبی(ع)

بندر امام خمینی(ره): ساعت ۰۲:۰۰، از بندر امام خمینی(ره) به سمت قدمگاه ابوالفضل(ع) شادگان

هویزه: ساعت ۰۶:۳۰، دو مسیر: هویزه به سمت امامزاده زین‌العابدین(ع) و رفیع به سمت امامزاده سید عرب

باغملک: ساعت ۱۷:۰۰، از مرکز شهر به سمت گلزار شهدا

هندیجان: ساعت ۲۱:۳۰، یادمان شهدای گمنام

حجت الاسلام امینی موحد با اشاره به برنامه‌های ویژه در شهرستان شوش، خاطرنشان کرد: در شوش (شوش دانیال)، مراسم سوگواری و پیاده‌روی جاماندگان اربعین همراه با زیارت حضرت دانیال نبی(ع) در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه برگزار می‌شود. همچنین در این ایام، از ابر پرچم قرمز «یالثارات الحسین» در حرم دانیال نبی(ع) به نشانه خونخواهی رهبر شهید انقلاب رونمایی خواهد شد تا پیام مقاومت و ایستادگی ملت ایران به جهانیان مخابره شود.

مدیر مرکز رسانه تبلیغات اسلامی خوزستان در ادامه افزود: تمامی مسیرهای پیاده‌روی در شهرستان‌های استان با حضور پرشور مردم، هیئات مذهبی و مواکب حسینی، از نقاط مختلف به سمت گلزار شهدا، امامزاده‌ها و مقام‌های مذهبی آغاز می‌شود.

این حرکت عظیم با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و انتظامی برنامه‌ریزی شده است تا زائران و شرکت‌کنندگان بتوانند در فضایی امن و معنوی، این مراسم باشکوه را برگزار کنند.

حجت الاسلام امینی موحد با قدردانی از هماهنگی بی‌نظیر هیئات مذهبی، مواکب، دستگاه‌های اجرایی و نیروهای انتظامی در برگزاری این مراسم، تصریح کرد: تمامی تمهیدات لازم برای رفاه حال شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی عظیم اندیشیده شده است و امیدواریم با حضور پرشور مردم، بار دیگر حماسه‌ای جاودان در تاریخ خوزستان رقم بخورد. این حضور، پاسخی محکم به دشمنان اسلام و نمادی از اتحاد و همدلی ملت ایران در مسیر ولایت و امامت خواهد بود.