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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۵

۱۳ دستگاه ماینر غیرمجاز در بابلسر کشف شد

۱۳ دستگاه ماینر غیرمجاز در بابلسر کشف شد

بابلسر- فرمانده انتظامی بابلسر از کشف ۱۳ دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در یک منزل مسکونی این شهرستان و دستگیری یک متهم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اکبر درویشی در گفت وگو با خبرنگار مهر از کشف ۱۳ دستگاه ماینر غیرمجاز در یک منزل مسکونی این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با هماهنگی مقام قضایی و همکاری اداره برق به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از این منزل، ۱۳ دستگاه ماینر غیرمجاز را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی بابلسر با بیان اینکه ارزش تجهیزات کشف‌شده بر اساس نظر کارشناسان ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این عملیات یک متهم دستگیر شد.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6907547

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