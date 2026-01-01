  1. استانها
  2. فارس
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۴۳

۴۳ دستگاه ماینر فاقد مجوز در شیراز کشف شد

شیراز-رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان فارس از کشف ۴۳ دستگاه ماینر فاقد مجوز به ارزش ۲۱ میلیارد ریال در شهرستان شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا رضایی گفت: در راستای طرح برخورد با قاچاق، مأموران پلیس امنیت اقتصادی فارس با اقدامات فنی از خبری مبنی نگهداری تعدادی ماینر غیرمجاز در یک منزل مسکونی واقع در یکی از محله‌های شیراز مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران انتظامی به همراه بازرسین اداره برق با هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن منزل ۴۳ دستگاه ماینر فاقد مجوز را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان با اشاره به اینکه برابر اعلام نظر کارشناسان مربوطه ارزش اقلام مکشوفه ۲۱ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: پرونده قضائی در این خصوص تشکیل و مالک به مرجع قانونی معرفی شد.

