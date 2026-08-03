به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) امروز دوشنبه با انتشار پیامی مدعی شد که آماده کمک به کشتی‌ های تجاری است که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند!

سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا در بیانیه ای در این خصوص ادعا کرد: نیروهای ما هوشیار و آماده انجام هرگونه مأموریت محوله هستند. نیروهای ما آماده پشتیبانی از کشتی‌ های تجاری هستند که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند.

در بیانیه صادره از سوی سخنگوی فرماندهی مرکزی این نهاد تروریستی ادعا شده است: از ابتدای ماه می، ما به بیش از هزار کشتی برای عبور از تنگه هرمز کمک کرده‌ایم!

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب اختلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز شده است. اختلال در آبراه راهبردی تنگه هرمز موجب اختلال در زنجیره تامین سوخت و انرژی و حتی بسیاری از کالاهای دیگر مثل محصولات پتروشیمی و کود شیمیایی در جهان شد. ایران اعلام کرده که آماده است در صورت رسیدن به آتش بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با رعایت پروتکل ها و ملاحظات امنیتی مورد نیاز تضمین کند.