سنتکام مدعی تغییر مسیر ۴۸ کشتی تجاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) امروز چهارشنبه با انتشار پیامی مدعی شد تاکنون مسیر ۴۸ کشتی تجاری را در چارچوب طرح موسوم به «محاصره دریایی» تغییر داده است.

این نهاد تروریستی در ادامه ادعای خود در راستای تقویت روحیه نظامیان خود مقابل نیروهای دفاعی ایران مدعی شد: تاکنون مسیر ۴۸ کشتی تجاری را تغییر داده، ۲ کشتی را از کار انداخته و وارد ۲ کشتی دیگر شده‌ایم. ما همچنان به اعمال محاصره علیه ایران ادامه می‌دهیم! نهاد تروریستی مذکور پیشتر نیز نیز ادعاهای مشابهی را مطرح کرده بود.