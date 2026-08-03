فعالیت ۵۰۰ آشپزخانه حسینی برای اطعام نیازمندان در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، میثم معافی بعدازظهر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تسلیت ایام اربعین حسینی، از تداوم پویش‌های «اطعام و احسان حسینی» و «به عشق حسین (ع)» تا پایان ماه صفر خبر داد و اظهار کرد: این پویش‌ها با استقبال خیران، هیئت‌های مذهبی و مراکز نیکوکاری استان همراه بوده و مردم نیکوکار همچنان می‌توانند در این حرکت معنوی و انسان‌دوستانه مشارکت کنند.

وی با بیان اینکه پویش‌های نیکوکاری از ابتدای ماه محرم با هدف ترویج فرهنگ احسان، مواسات و حمایت از خانواده‌های نیازمند آغاز شده است، افزود: تاکنون با مشارکت خیران و مردم، اقدامات مؤثری در زمینه اطعام نیازمندان، جذب حامی برای ایتام و فرزندان محسنین و همچنین ایجاد معیشت پایدار برای خانواده‌های تحت حمایت انجام شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران با اشاره به فعالیت گسترده آشپزخانه‌های حسینی در استان گفت: از ابتدای ماه محرم تاکنون ۵۰۰ آشپزخانه حسینی در نقاط مختلف مازندران فعال بوده و بیش از دو میلیون و ۲۹۰ هزار پرس غذای گرم و بسته معیشتی میان خانواده‌های نیازمند و مددجویان تحت حمایت توزیع کرده‌اند.

معافی همچنین از جذب دو هزار و ۷۶۵ حامی جدید در قالب پویش «به عشق حسین (ع)» خبر داد و اظهار کرد: روند جذب حامی برای ایتام و فرزندان محسنین تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت.

وی با قدردانی از مشارکت مردم، خیران، هیئت‌های مذهبی و مراکز نیکوکاری استان، اربعین حسینی را جلوه‌ای از همدلی، ایثار و خدمت به همنوعان دانست و افزود: امیدواریم مردم خیراندیش مازندران تا پایان ماه صفر نیز با مشارکت در این پویش‌ها، زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر خانواده‌های نیازمند را فراهم کنند.

مدیرکل کمیته امداد مازندران با دعوت از عموم مردم برای مشارکت در این پویش‌ها خاطرنشان کرد: فرصت حضور در این حرکت نیکوکارانه تا پایان ماه صفر ادامه دارد و هر میزان مشارکت در اطعام نیازمندان و حمایت از ایتام، باقیات‌الصالحاتی ماندگار و ارزشمند خواهد بود.