استاندار بوشهر: تعاملات تجاری با کشورهای همسایه باید گسترش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در دیدار با دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، با اشاره به جایگاه راهبردی استان بوشهر اظهار کرد: دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد خلیج فارس، همجواری با بازارهای منطقه‌ای، برخورداری از بنادر مهم تجاری، زیرساخت‌های انرژی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین ظرفیت‌های گسترده در حوزه‌های شیلات، تجارت و لجستیک، بوشهر را به یکی از مهم‌ترین مناطق کشور برای توسعه سرمایه‌گذاری و صادرات تبدیل کرده است.

وی افزود: منطقه آزاد بوشهر با بهره‌گیری از این مزیت‌های رقابتی، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های اصلی تولید، تجارت و صادرات کشور را دارد و می‌تواند نقش مهمی در تحقق سیاست‌های توسعه اقتصادی و گسترش تعاملات تجاری با کشورهای همسایه ایفا کند.

در این نشست، حسین فروزان، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، نیز با تأکید بر اهمیت راهبردی منطقه آزاد بوشهر، از آمادگی دبیرخانه شورای‌عالی برای حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای این منطقه خبر داد.

وی تصریح کرد: تسریع در جذب سرمایه‌گذاری، تکمیل زیرساخت‌ها، تسهیل فرآیندهای اداری و حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان، از مهم‌ترین اولویت‌های برنامه‌های توسعه منطقه آزاد بوشهر خواهد بود.

در ادامه این نشست، طرفین با بررسی ظرفیت‌ها و فرصت‌های پیش‌روی منطقه آزاد بوشهر، بر ضرورت هماهنگی و همکاری بیشتر برای فراهم‌سازی بستر حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و رفع موانع اجرایی تأکید کردند.

همچنین استاندار بوشهر و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی بر تدوین برنامه‌های مشترک برای شتاب‌بخشی به اجرای پروژه‌های اقتصادی، تقویت فضای کسب‌وکار، افزایش تولید صادرات‌محور و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی استان بوشهر تأکید کردند.