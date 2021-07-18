به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح یکشنبه در بازدید دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی از بندر آزاد و منطقه ویژه اقتصادی بوشهر اظهار داشت: زیرساختهای منطقه آزاد بوشهر آماده است و باید بوشهر، بندر صادرات محور باشد.
وی با اشاره به وجود حدود ۳۸۰ واحد اقتصادی و صنعتی فعال در منطقه آزاد بوشهر تصریح کرد: قطعاً بندر آزاد بوشهر در آینده نقش خوب و ممتاز در اقتصاد استان بوشهر و کشور ایفا میکند.
گراوند اضافه کرد: با راهاندازی بندر آزاد تجاری بوشهر، تحول شگرف در حوزه اقتصاد، اشتغال و صادرات ایجاد میشود.
وی افزود: بوشهر از ظرفیتهای مهم اقتصادی و صادراتی برخوردار است، بنابراین بندر آزاد بوشهر به سمت واردات کالا حرکت نمیکند و باید بندر صادرات محور باشد.
استاندار بوشهر با قدردانی از توجه دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به بندر آزاد بوشهر گفت: در سفر مشاور رئیسجمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به بوشهر راهکارهای لازم برای تسریع در راهاندازی بندر آزاد بوشهر بررسی میشود.
نظر شما