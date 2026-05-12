به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در دیدار با حسین فردوسی معاون وزیر اقتصاد و سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با اشاره به جایگاه اقتصادی استان بوشهر اظهار داشت: راهاندازی منطقه آزاد تجاری-صنعتی بوشهر میتواند مولفهای پیشران برای توسعه اقتصادی بوشهر باشد.
وی افزود: بوشهر با ظرفیت بالای تجارت دریایی، بنادر صادرات و واردات، اراضی مناسب منطقه آزاد، بخشهای تعریف شده بر اساس مطالعات و همچنین توانمندیهای بخش خصوصی، میتواند یکی از قطبهای اصلی سرمایهگذاری، تولید و تجارت در سطح کشور باشد.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: انتظار است مراحل اداری، ساختار مدیریتی و روند عملیاتی این منطقه سرعت گیرد.
حسین فردوسی معاون وزیر اقتصاد و سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی نیز ضمن تقدیر از تلاشها و اقدامات استاندار بوشهر، برای پیگیری راهاندازی منطقه آزاد تجاری-صنعتی بوشهر قول مساعد داد.
نظر شما